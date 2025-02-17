與中國小三各刺「忠」、「誠」2字？ 曹興誠擁吻照竟無刺青

名嘴謝寒冰爆料曹興誠在中國曾有小三，並公布雙人牽手，各自刺有「忠」、「誠」兩字的照片。（圖擷取自網路）

2025/02/17 16:47

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前聯電董事長曹興誠今日遭名嘴謝寒冰爆料，2015年曹興誠在仍有婚姻狀態下，在中國有一名年輕小三單忠華，並公布雙人牽手各自刺有「忠」、「誠」兩字的照片。不過，本報比對曹興誠出席公開活動的手部特寫照片，曹左右手的無名指上並無「忠」字刺青。

謝寒冰在網路直播節目中指控，曹興誠在中國有名年輕小三名叫單忠華，她是從事古董買賣相關事業的「廣東賢諾文化發展有限公司」董事長。單女與曹興誠兩人曾在香港、中國等地出沒，曹更大手筆出資贊助女方很多事。

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謝寒冰公布多張露骨私密照外，也公開1張兩人雙手緊扣照片，可見單忠華的右手中指有刺青1個「誠」字，曹興誠的左手無名指背上刺有「忠」字呼應。

詭異的是，在謝寒冰所公布的另1張曹興誠穿著西裝、女方身穿黑色外套、紅色洋裝的擁吻照中，曹興誠的左手無名指並無任何刺青。另外，在曹興誠近期出席罷免活動的公開活動中，媒體所攝照片也看不到無名指上有任何刺青。

針對謝寒冰的爆料，曹興誠回應，AI如此發達的時代，什麼圖片都可造假，去講真假沒甚麼意義，因為信者恆信、不信者恆不信。應當追究的是，為什麼有人會用這麼卑劣的手法，想來公布別人的隱私？

曹興誠指出，坦白說，如果圖片是真的，對他並不構成什麼傷害；但對照片中的女性，卻可能造成毀滅性的打擊，讓她以後在中國無處容身。如果她因此選擇自殺，這些侵犯別人隱私的人，難道不需要擔負任何道義責任嗎？

曹興誠痛批，為了政治上的目的，使用卑鄙下流手段，不顧別人死活，典型就是中共作風。這也提醒我們，親共的後果，就會變得跟中共一樣，變成道德無底線。

曹興誠強調，所以大罷免一定要成功，把舔共而毫無道德底線的「爛白立委」趕出國會，台灣才能維持互敬互助的優良傳統，讓民主自由持續壯大。

前聯電董事長曹興誠今日遭名嘴謝寒冰爆料，2015年曹興誠在仍有婚姻狀態下，在中國有1名年輕小三單忠華。圖為遭爆料的兩人擁吻照，男方左手無名指並無刺青。（圖擷取自網路直播）

前聯電董事長曹興誠2月3日出席全台罷團遞送第一階段罷免提議書記者會時，其左右手手指上均無刺青。（資料照）

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