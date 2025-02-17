溫朗東質疑傅崐萁贈藍委競選小物 北檢完成分案

名嘴溫朗東（左）上週五赴北檢告發傅崐萁涉違反商業會計法、反滲透法、及刑法投票行賄等罪嫌。（資料照）

2025/02/17 16:42

〔記者王定傳／台北報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁被質疑透過花蓮「戰天下」公司向多名國民黨立委提供優惠競選小物；名嘴溫朗東指出，若這些競選小物是由中共提供，讓傅崐萁在立院收買人心，恐涉反滲透法、行賄等，上週五（14日）赴台北地檢署告發傅崐萁涉商業會計法、反滲透法及刑法投票行賄等罪嫌，北檢當日已完成分案，指派檢肅黑金專組檢察官負責偵辦。

溫朗東質疑，本案曝光後，戰天下並未說明大量競選小物是否從中國進口，若從中國進口，是否為中共無償提供？這都可從戰天下公司與國外購買證明、資金匯款紀錄進行回溯。傅崐萁辦公室只表示「一切依法」，既然如此，他也只好「依法告發」，希望檢調查明真相。

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溫朗東表示，部分藍營立委若有收下傅崐萁的競選小物並發放，卻未申報政治獻金，可能涉偽造文書罪嫌，若將「送的」偽造成「買的」，除涉偽造文書外，也可能涉違反商業會計法，這可能是我國史上最大規模的政治獻金登載不實事件。

溫朗東的告發狀指出，傅與戰天下公司負責人蘇意舜合謀，透過疑似中國製競選小物，而受境外敵對勢力滲透來源中國資助，從事立委選舉相關活動，另發放競選小物給藍營立委，以便取得總召一職，涉商業會計法、反滲透法及刑法投票行賄等罪嫌。

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