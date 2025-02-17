真要借屍還魂？黃國昌當選主席 邱明玉爆徐永明、陳椒華將加入民眾黨

媒體人邱明玉爆料，過去在時力被視為「昌派」的徐永明和陳椒華將加入民眾黨。（資料照）

2025/02/17 17:12

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立院黨團總召黃國昌15日在黨內主席補選輾壓對手蔡壁如，正式成為新任民眾黨主席。此前蔡壁如曾在媒體群組轉發嘲諷黃國昌若當上黨主席將讓時代力量在民眾黨「借屍還魂」的文宣掀外界討論，如今恐怕成真！媒體人邱明玉今天（17日）驚爆，與黃國昌關係友好的前時力主席徐永明和陳椒華將加入民眾黨，引發網友熱議。

蔡壁如在民眾黨主席補選投票前2天（12日），突然在媒體聯絡群轉發文宣，暗諷黃國昌如果正式當上主席會讓民眾黨變成「時代力量2.0」，之後蔡壁如收回訊息，辯稱傳錯群組，還強調不是她的團隊製作，但仍引起黨內非議，民眾黨台中市黨部主委江和樹就跳出來痛批蔡壁如在製造對立、侮辱黨徽，並稱自己已向中評委檢舉。

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不過蔡壁如轉發的文宣內容恐怕真的會應驗。媒體人邱明玉今天在政論節目上爆料：「昌皇要正式登基了，就我了解啦，現在有2個對黃國昌來講重量級人士會加入民眾黨。第1個是陳椒華，可是我必須講，因為陳椒華她是時代力量的終身黨員，而且她做過黨主席，所以她要加入民眾黨的話，她是不是要被時代力量開除？」

邱明玉繼續說：「第2個，就是徐永明老師。就我所知，徐永明已經去填那個單子，他要加入民眾黨」。主持人王時齊聽到這邊後忍不住直呼：「哇塞！也是一個貪汙的。所以民眾黨要變成『新時代力量』？哇！那民眾黨也是讚啦，有一個前主席現在關在土城，如果再新來個徐永明的話……」一旁的國民黨台北市議員鍾小平則搭腔：「先知就是蔡壁如嘛！」

邱明玉的爆料隨即被轉發到Threads上，引發網友熱烈討論，「就說黃國昌就是想把昌派穢土轉生到民眾黨」、「果然是Team貪汙」、「這下子關燈速度變快了」、「從寄生到轉生，佩服佩服」、「人馬來了，正統昌派終於要入主了」、「沒有犯罪沒資格加入民眾黨」、「連關燈也可以揪團的嗎？」、「要不要改名台灣時力黨」、「徐永明搞成這樣還要加入？」

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