會見川普前白宮副國安顧問 賴清德盼與美共同打造「非紅供應鏈」

賴清德總統今接見美國總統川普第一任期的前白宮副國安顧問博明（Matthew Pottinger）一行人。（總統府提供）

2025/02/17 16:06

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今接見美國總統川普第一任期的前白宮副國安顧問博明（Matthew Pottinger）一行人時表示，面對威權國家強化合作帶來區域安全風險，台灣會持續提升自我防衛力量，期盼跟美國進一步強化夥伴關係、共同打造「非紅供應鏈」；博明也談及，賴總統日前宣示國防預算達3%以上目標，對於台美兩國增加嚇阻力量是很好的開端。

賴清德表示，非常歡迎台灣的好朋友博明與蒙哥馬利（Mark Montgomery）海軍少將再次訪問台灣，去年6月博明和簡以榮（Ivan Kanapathy）曾來台發表合著的新書《沸騰的護城河》並拜訪總統府，8個月後再次見面，很高興簡以榮已進入白宮國安會服務，《沸騰的護城河》中文版也將在台灣發行，這本書提供美國專家對美中台關係的精闢洞察，也對台灣強化國防安全與全方位韌性提出寶貴建言。相信台灣讀者必定獲益良多。

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賴清德指出，蒙哥馬利海軍少將是第4次訪問台灣，也長期關注台灣議題，很期待跟2位好朋友深入討論台美關係合作方向。面對威權主義國家強化彼此合作，為地緣政治、區域安全都帶來風險和挑戰；我們都有共同的信念，就是靠實力來達到和平，唯有強化國防實力、打造堅固的「金城湯池」，才能發揮嚇阻的力量，維持台海與世界的和平穩定。

賴清德強調，台灣會持續提升自我防衛力量，期盼跟美國在安全、經貿、能源等領域進一步強化夥伴關係，並加強在關鍵及創新科技的合作，一起打造安全與堅韌的「非紅供應鏈」，確保台灣、美國與全球民主夥伴，持續保有科技優勢。

賴清德說，相信台美交流合作越緊密，不僅有利於雙方國家安全發展，更是符合台灣、美國共同的經濟利益，感謝博明和蒙哥馬利來訪，持續增進台美交流，更展現對台灣的堅定支持，期待未來繼續一起努力深化台美關係。

博明首先恭賀賴總統當選總統一周年及台灣在經濟上的亮眼表現，並談及賴總統日前宣示要讓台灣國防預算達到GDP 3%以上的目標，與美國國防預算比例相當接近，對於台美兩國增加嚇阻力量是很好的開端。

博明認為，值此獨裁、侵略性政府逐漸崛起的時刻，賴總統談到的「靠實力達到和平」，是當前美國與台灣正確的方向，美國前總統華盛頓在其首次就職演說曾說，「維持和平最好的方式，就是隨時準備應戰」，這也是「靠實力達到和平」的意涵。

賴清德總統今接見美國總統川普第一任期的前白宮副國安顧問博明（Matthew Pottinger）一行人。（總統府提供）

賴清德總統今接見美國總統川普第一任期的前白宮副國安顧問博明（Matthew Pottinger）一行人。（總統府提供）

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