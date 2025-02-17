林姿妙出席宜縣國民黨新春團拜 朱立倫、吳宗憲為她抱屈

林姿妙（中）今天出席宜縣國民黨新春團拜，國民黨主席朱立倫（右）、不分區立委吳宗憲（左）為她叫屈。（記者江志雄攝）

2025/02/17 16:00

〔記者江志雄／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣黨部今天舉辦新春團拜，因涉貪被停職的縣長林姿妙也出席，國民黨主席朱立倫、不分區立委吳宗憲為她抱屈，抨擊民進黨動用司法羅織入罪。檢察官出身的吳宗憲指稱，他在宜蘭成立服務處，就是要抵擋政府的司法攻擊。

朱立倫肯定林姿妙是認真打拚、宜蘭聲望最高的縣長，上屆縣長任內便遭民進黨用司法手段修理，縣民仍以選票助她連任，這次更用不合理也不合法手段將她停職，呼籲有正義感的郷親力挺林姿妙爭取清白。

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吳宗憲則說，林姿妙是國內首位用財產來源不明罪停職的縣長，刑責較重的圖利罪，都要二審判決有罪才會停職，結果輕罪的財產來源不明一審就將她停職，林姿妙當然很受委屈，他今天在宜蘭設立服務處，是要抵擋來自政府的司法攻擊，如何防範成了當務之急。

吳宗憲呼籲司法人員不要介入政治攻擊，但仍有少數人這樣做，迫使大家必須用力防堵，他的宜蘭服務處將邀請有法律專業助理進駐，讓宜蘭鄉親、政治人物不再遭到司法攻擊，他也期盼深受委屈的林姿妙沉冤得雪。另外，前民眾黨主席柯文哲目前也被羈押，吳宗憲認為，「這樣政府不對啦，我們要合力對抗」，如果要上街頭，他不會逃避。

國民黨宜蘭縣黨部新春團拜暨吳宗憲服務處成立揭牌儀式，宜蘭縣國民黨籍政治人物及支持者齊聚一堂，林姿妙到場參加，但未公開發言，態度相當低調。

國民黨宜蘭縣黨部新春團拜，地方上的黨籍政治人物與支持者齊聚一堂。（記者江志雄攝）

吳宗憲服務處在國民黨宜蘭縣黨部舉行成立揭牌儀式。（記者江志雄攝）

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