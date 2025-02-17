民眾怨罷免連署查詢單收到日即寄回期限 南投選委會：期限為郵戳日+4天

此為罷免連署查詢單的空白格式，收到民眾只要勾稽確認後就可寄回給縣選委會。（圖擷自網路）

2025/02/17 16:00

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣罷免立委游顥、馬文君第一階段提議連署書3日達標送件，南投縣選委會13日公告寄出查詢單，要求收到後於17日前寄回。有民眾抱怨今天收到即是寄回期限，若晚上回家看到就過期。縣選委會表示，查詢單寄回期限是4天，以郵戳日期為憑，21日才開委員會議審查，開會前收到的仍會列入參考。

全國立委罷免連署第一階段達標送件，各縣市選委會陸續在寄罷免連署查詢單，南投縣罷免第一選區立委馬文君和第二選區立委游顥的查詢單也開始寄出，有第一選區連署罷免的民眾，今天（17日）上午才收到，但今天也是寄回的最後期限，這名民眾除向中選會投訴，也在臉書社團抱怨，幸好在家親自收到，若外出上班，等晚上回到家要寄回已超過期限。

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也有罷免連署的民眾向罷團反映，選委會公告會附雙掛號回郵，但今天收到查詢單，裡面附的是8元平信回郵，選委會收到不知是什麼日期，且平信還有寄丟風險，讓人懷疑是有人使奧步。而為了確保查詢單能確定寄到選委會，自己加了郵資用雙掛號寄出。

也有民眾今天收到查詢單後，認真查詢到該單是14日上午9點多寄出，隔日就是週六、日，今天則是上午8點22分出郵局，結果今天就是寄回期限實在讓人傻眼。

南投縣選委會表示，查詢單是從13日分批陸續寄出，依中選會規定期限是4天，若14日寄出，民眾18日寄回即為有效，以郵戳為憑，而縣選委會21日才要開會討論審查結果，因此縣選委會21日之前收到的，仍會列入參考。

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