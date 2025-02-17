曹興誠斥名嘴「中共作風」爆料 顏擇雅：抹黃手法跟詹江村如出一徹

名嘴謝寒冰今（17）日在直播節目爆料，指控前聯電董事長、擔任罷免國民黨立委徐巧芯領銜人曹興誠，2015年在仍有婚姻狀態下，竟在中國有年輕小三，並公開多張2人私密照。（圖擷取自網路直播）

2025/02/17 16:09

相關新聞報導請見：

遭名嘴爆有中國小三曝私密照 曹興誠斥：典型中共作風

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴謝寒冰今（17）日在直播節目爆料，指控前聯電董事長、擔任罷免國民黨立委徐巧芯領銜人曹興誠，2015年在仍有婚姻狀態下，竟在中國有年輕小三，並公開多張2人私密照；事後曹興誠針對此事火速回應，引發各界熱議。對此，作家顏擇雅指出此事「明顯經過設局」，也明白為何曹如今會如此反共。

請繼續往下閱讀...

根據謝寒冰今日在直播節目中的爆料，他聲稱2015年的曹興誠在仍有婚姻狀態，跟中國1位年輕、名為「單忠華」的女子發生外遇，且對方是從事古董買賣相關事業的「廣東賢諾文化發展有限公司」董事長，同時發布多張2人牽手、接吻、穿著內衣等露骨照片，質疑曹興誠是否真如自己所稱的「錢和女人」誘惑不了他？

對此，曹興誠也於直播後立即出面發表回應，直言在AI如此發達的時代，什麼圖片都可造假，去講真假沒甚麼意義，因為信者恆信、不信者恆不信，「應當追究的是，為什麼有人會用這麼卑劣的手法，想來公布別人的隱私？」他也坦言，若圖片是真的，對他並不構成什麼傷害，但對照片中的女性，卻可能造成毀滅性的打擊。

曹興誠指出，謝寒冰的行為，恐怕會讓他口中的「單忠華」以後在中國無處容身，「如果她因此選擇自殺，這些侵犯別人隱私的人，難道不需要擔負任何道義責任嗎？」並批評謝為政治上的目的，使用卑鄙下流手段，不顧別人死活，典型就是中共作風，「這也提醒我們，親共的後果，就會變得跟中共一樣，變成道德無底線。」

針對這場風波，顏擇雅今日下午在臉書發文表達看法，她開頭便直言自己認為曹興誠回應超好「弦外之音剛剛好」，並表示她看完那些照片，反而終於明白曹興誠如今為何如此反共，「照片就算不是AI，也明顯經過設局。2015的曹先生根本尚未涉入政治，為什麼會被設局？有些人被如此設局，就會想說已有把柄在人手上，從此任人宰割。」

顏擇雅直言，「曹先生顯然不是如此。他是一旦確定背後惡勢力是誰，就決定在餘生不計金錢代價，卯起所有力氣跟惡勢力拚了」，她也提到，不認為這些真實性有待驗證的照片，會給大罷免造成傷害，「這跟詹江村抹黃閩南狼手法如出一徹！也是中共慣用手法，針對大罷免來的，這些出來爆料的人，背後是誰很清楚了～」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法