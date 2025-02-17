台北路名仍有威權思想 吳欣岱呼籲落實轉型正義

台北市立中山國中校門前復興北路361巷今設別名「麟洋路」紀念。（記者方賓照攝）

2025/02/17 15:21

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市立中山國中校門前復興北路361巷今設別名「麟洋路」紀念，讓改路名議題引專注。台灣基進長期關心路名轉型正義，祕書長吳欣岱指出，台灣已邁入民主社會數十年，卻仍有中正路、中山路等威權時代遺留的路名，還有青島路、吉林路等路名提醒人民反攻中國，她認為台北市政府在推動都更時代同時，也應一同落實轉型正義。

吳欣岱提到，全台灣有非常多的路名要改，中正、中山路都是威權的遺緒，且各縣市都有條重複路名，常造成送件複雜。她也指，除了中正路、中山路等路，台北市還有西藏路、北平東路、吉林路等當初國民黨來台，為了讓台灣人不要忘記反攻中國的路名。她質疑，這些路名沒有台灣的記憶，不是為了住在這片土地上的人而取。台灣邁入民主社會多年，台灣人反共、抵抗中國侵略意志也越來越明確，路名應該要一條一條改回來。

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吳欣岱批評，前台北市長柯文哲曾為了拿本土票倡議修改中國路名一事，但8年過去卻一條路名也沒改過。她提到，威權的象徵在意識形態上有很強大的力量，改姓的蔣萬安應該最了解，雖然市長蔣萬安了蹭運動議題，演了齣改路名戲碼，但大家不該忘記真正要改變的到底是什麼，她認為讓台灣找回自己的名字，才不會在忙碌於顧三餐、顧生活之際，被惡魔偷走了靈魂。

吳欣岱坦言，確實有些居民會認為中正路、中山路是大路，若改名可能影響房價，建議先從較小的路調整路名。她認為，台北市路名轉型正義可以結合都市更新一次系統性調整，路名與都更一同進行也可讓新入住的居民有新氣象。

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