嘉市東區區長、東西區戶政事務所主任、體育場長 聯合佈達

嘉義市政府今舉行東區區長、東西區戶政事務所主任暨體育場長佈達宣誓典禮，地方民代踴躍出席見證。（記者王善嬿攝）

2025/02/17 15:17

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府今舉行東區公所區長，以及東、西區戶政事務所主任暨市立體育場場長聯合佈達宣誓典禮，其中，新任體育場長張家羽，新竹教育大學體育學系碩士畢業，曾任高雄市政府運動發展局競技運動科科員、台中市政府運動局競技運動科科員、雲林縣立體育場總務組組長等，具有完備的體健專業。

嘉義市長黃敏惠今宣讀新任東區區長王志峰、東區戶政事務所主任童季芬、西區戶政事務所主任周苡佐、體育場長張家羽的佈達令，在主計處長阮鼎元監交下，完成交接印信。

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原東區區長孫世福退休，東區戶政事務所主任黃浩君接任民政處副處長，西區戶政事務所主任童季芬接任東區戶政事務所主任，西區戶政事務所秘書周苡佐接任西區戶政事務所主任，原體育場長林居璋轉任工務處技正。

黃敏惠感謝退休的孫世福，34年公務生涯，協助推動嘉義市政不遺餘力；新任團隊都有豐富經歷與專業背景，期許發揮所長、提升行政效能，推動體育及公共服務的精進，讓市政運作更順暢。

黃敏惠隨後介紹，東區區長王志峰是中正大學戰略暨國際事務研究所碩士畢業，2023年薦任公務人員晉升簡任官等訓練合格，曾任市府政風處科員、民政處專員、殯葬管理所所長、台南市政府警察局政風室主任等，曾服務13個單位橫跨警消、政風、殯葬民政領域，為民服務經驗豐富。

童季芬是嘉義大學農學研究所博士畢業，2023年公務人員晉升簡任官等訓練合格，曾任嘉義市東、西區區公所兵役課課長、市府民政處宗教禮俗科、戶政科科長、社會處勞工行政科科長、衛生局行政科科長、西區戶政事務所主任等，戶政、民政相關資歷完整。

周苡佐為國立空中大學公共行政學系畢業，2007年公務人員升官等考試薦任考試警察行政人員及格，曾任嘉義市西區區公所民政課課員、市府環境保護局行政科科長、清潔隊隊長、西區區公所秘書等，為民服務經驗豐富。

嘉義市東區區長王志峰。（嘉義市政府提供）

新任東區戶政事務所主任童季芬。（嘉義市政府提供）

新任西區戶政事務所主任周苡佐。（嘉義市政府提供）

嘉義市新任體育場場長張家羽具完備的體健專業。（嘉義市政府提供）

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