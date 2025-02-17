獨家》出馬號召大罷免？ 府方人士：賴總統從未放棄憲政程序解決紛爭

賴清德總統（前左2）10日召集五院院長在總統府會商國政，與副總統蕭美琴（前右2）、行政院長卓榮泰（前左1）、立法院長韓國瑜（前右1）等步入會場。（中央社）

2025/02/17 15:00

〔記者陳昀／台北報導〕立法院民進黨團總召柯建銘接受電視專訪時透露，喊出「全台大罷免」前曾與總統賴清德、行政院長卓榮泰溝通，強調「最大咖出場一定放在壓軸」、時間點可能在下週立法院覆議案結束後，被解讀在暗示賴將出馬號召大罷免。對此，府方人士強調，賴總統的立場自始至終都是尊重公民團體自主行動，他了解總召第一線攻防的焦慮與辛苦，但從未放棄透過憲政程序解決相關紛爭，也從未討論過「出場」一事。

針對柯建銘提及的「府院黨團三人會議」，府方人士指出，賴總統充分尊重柯總召，且理解兩人在解決問題的方式各有職責與立場，總統與總召的溝通不只一次、每次也不只3人，府院黨每週固定舉行例會，偶有臨時應變專案會議，會中確實多次談到罷免議題與社會氣氛，惟總統與總召各肩負不同職責，討論到相關議題，都是希望在合法合憲前提下，窮盡一切救濟手段力挽狂瀾，讓社會和諧安定。

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府方人士轉述，賴總統很能理解柯總召站在第一線的使命感與焦慮，會中確實多次談及罷免，每次都讓總召暢所欲言，尊重他有充分發言時間不被打擾，然而，總統立場始終非常清楚，希望以國家領導人高度，遵循憲政程序窮盡手段做救濟，也力促行政院長卓榮泰建立行政、立法的溝通管道，理性溝通窒礙難行之處，這也是總統依憲法44條召集五院國政會商的核心初衷。

黨政人士也表示，賴清德總統在五院國政會商談及大罷免時，以「菩薩畏因、眾生畏果」回應，認為「凡事皆有因」、解鈴還須繫鈴人，期盼立法院聽見公民聲音，理解公民團體為什麼推動罷免，並強調政黨可以競爭、國家不能犧牲，朝野可以競爭、國民不能犧牲，解決「因」，自然就不會有「果」，事出皆有因，這並非任何時程表可以刻意規劃。

黨政人士強調，相關交換意見的討論都攤在內部會議上，但總統與總召不曾針對罷免節奏討論任何「出場」的說法。不過，無論是閉門會議或中常會，總統與總召在各種場合互表立場、溝通屢見不鮮，看到專訪內容也深感總召的焦慮與辛苦。

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