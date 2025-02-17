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    批藍白要把台灣送給「阿共仔」 柯建銘：大罷免一定大成功

    立法院民進黨團舉行「大歷史、大民意、大罷免、大成功」記者會，並由總召柯建銘主持說明。（記者田裕華攝）

    立法院民進黨團舉行「大歷史、大民意、大罷免、大成功」記者會，並由總召柯建銘主持說明。（記者田裕華攝）

    2025/02/17 14:09

    〔記者謝君臨／台北報導〕全台大罷免行動持續升溫。立法院民進黨團總召柯建銘今（18）日表示，大罷免程序推演即將進入尾聲，之後態勢會越來越明朗，好酒沉甕底，民意先行、大勢底定，從歷史的角度來看，大罷免一定大成功。他說，藍白要把台灣送給中國，法案更是「made in China.」，人民的生命、財產、國家會不見；民進黨則是捍衛台灣主體意識和主權價值，人民怎麼選擇非常清楚。

    民進黨團今舉行「大歷史、大民意、大罷免、大成功」記者會，柯建銘首先從歷史的角度說明大罷免為何會成功。他說，民國36年後，台灣歷經228事件，2萬名台灣菁英不經審判就被槍斃，而後台灣從戒嚴變成自由民主國家，民眾了解這些歷史後，就會知道藍白在搞什麼，就是要出賣國家，把台灣送給中國。

    柯建銘指出，新一代台灣人是在自由民主的空氣下長大的，很難想像過去戒嚴時期的環境。自由民主不是天下掉下來的，是歷經三代台灣人的犧牲奉獻，身為台灣人一定要了解這段歷史，就可以看到今天藍白在搞什麼，要把國家和紅統串在一起，出賣國家，要把台灣送給「阿共」，他們在2024年選前就謀定。

    他強調，民進黨不管是在野或執政，都對國家忠誠、捍衛國家安全，對照藍白，他們不想執政，也不可能執政，黃國昌就算當選民眾黨主席，政治生命最多半年結束，以為自己黃袍加身，大錯特錯，等罷免時代結束將掃入歷史焚化爐。

    柯建銘說，從歷史角度看待大罷免，民意很清楚，大家有可能選擇讓中共統治？讓國家、家園不見，財產變零？道理非常清楚，3歲小孩都懂，民意起來，大罷免一定大成功，沒有不成功的道理，一定要讓台灣人大覺醒，一起顧台灣。邪不勝正，現在全台灣人都是鍾馗，要來抓藍白，大罷免一定會成功。

    柯建銘表示，現在有一些白癡說他瘋了、一意孤行，或是與總統賴清德、民進黨派系不合等，國民黨也見縫插針，但他要強調，民進黨的人都知道「我不會背叛民進黨」，府、院、黨、黨團就像車子的4個輪子一起走，而且很多計畫一步一步往前推動，難道可以向全世界公告。反觀國民黨內部各懷鬼胎，如同騎單輪腳踏車，怎麼可能和民進黨的民主汽車對撞、以卵擊石。

    民進黨團今舉行「大歷史、大民意、大罷免、大成功」記者會，柯建銘首先從歷史的角度說明大罷免為何會成功。（記者田裕華攝）

    民進黨團今舉行「大歷史、大民意、大罷免、大成功」記者會，柯建銘首先從歷史的角度說明大罷免為何會成功。（記者田裕華攝）

    民進黨立院黨團於黨團記者室召開記者會，並由總召柯建銘主持說明。（記者田裕華攝）

    民進黨立院黨團於黨團記者室召開記者會，並由總召柯建銘主持說明。（記者田裕華攝）

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