朱立倫宜蘭新春團拜談縣長選舉布局 張勝德、吳宗憲呼聲高

朱立倫（中）今到宜蘭參加新春團拜時談到縣長選舉布局，議長張勝德（左）、不分區立委吳宗憲（右）都被點名。（記者江志雄攝）

2025/02/17 14:04

〔記者江志雄／宜蘭報導〕國民黨主席朱立倫今天出席國民黨宜蘭縣黨部新春團拜，被問到下屆宜蘭縣長選舉，國民黨要如何布局？他回應，將推出最強人選保住地方政權。黨內選縣長呼聲頗高的議長張勝德、不分區立委吳宗憲，站在朱立倫身旁陪同受訪，引起不小聯想。

朱立倫抵達國民黨宜蘭縣黨部後，先在2樓參加新春團拜，之後轉往1樓主持吳宗憲服務處揭牌儀式，因涉貪案被停職的縣長林姿妙也到場參加，她不發一語，神情顯得沉重。

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朱立倫發言時先為林姿妙抱屈，抨擊民進黨透過司法手段修理她，但鄉親仍以選票表達力挺，現在綠營又用不合理又不合法方式加以停職，讓林姿妙受到很大委屈，呼籲有正義感的縣民一起為她加油打氣。

朱立倫指出，立法院國民黨團有54名成員，本屆修正不少法案，以財劃法為例，修正施行後，宜蘭縣每年多出128億元，可望紓解縣府財政問題，但宜蘭縣選出的民進黨立委陳俊宇竟持反對立場，這樣如何代表地方民意？

針對明年的宜蘭縣長選舉，朱立倫意有所指地說，年輕議長張勝德不只是宜蘭市選出的議員，更是全縣的議長，應與各鄉鎮市議員合作，啟動全面性服務，另外，立委吳宗憲也在宜蘭成立服務據點提供奧援，讓中央與地方聯手服務宜蘭鄉親。

至於下屆宜蘭縣長選舉，國民黨要如何布局？朱立倫說，國民黨會團結一致，保住宜蘭縣政權，要求張勝德勤跑基層，爭取更多支持，吳宗憲成立服務處擴大服務層面，黨內最終會推出最強人選應戰。

張勝德受訪時回應，會做好基層服務，其他由黨中央決定，朱立倫對他的勉勵，各界毋須過度解讀；吳宗憲則說，宜蘭需要什麼，他就會去做，外界點名他是國民黨參選縣長熱門人選，就代表一種肯定。

國民黨不分區立委吳宗憲服務處今天揭牌。（記者江志雄攝）

國民黨宜蘭縣黨部新春團拜，因涉貪被停職的縣長林姿妙（左2）也到場參加，神情顯得相當沈重。（記者江志雄攝）

國民黨宜蘭縣黨部新春團拜，眾多黨員齊聚一堂。（記者江志雄攝）

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