反制罷藍委？基隆民團鎖定4民進黨議員 綠營痛批「反民主」

藍反制罷免立委林沛祥，民團今發起罷免基隆綠4名議員。（記者羅國嘉攝）

2025/02/17 13:38

〔記者羅國嘉／基隆報導〕全台掀起罷免潮，基隆市有民團發起罷免國民黨立委林沛祥，近日傳出藍營發起罷免民進黨基隆市議員陳宜、鄭文婷、施偉政、張之豪。領銜人韓姓會長說，發動罷免的主因是不滿民進黨從去年到今年針對市長謝國樑與林沛祥的罷免案。對此，鄭文婷、施偉政皆認為，這是「反民主的行為」，只會讓國家政治環境惡化，也影響國民黨的社會評價。

全台罷免藍委，民團透過臉書「基隆絕沛」發動罷免林沛祥連署，宣稱連署書已達第一階段門檻，近日送件。藍營也在多地反制，在基隆有「基隆公共事務學會籌備會」針對綠營議員發起罷免連署，韓姓會長今（17）日早上在信義市場、中午在仁愛市場和火車站南站，設立罷免連署站。

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韓姓會長指出，發起罷免的原因是這些議員在市政議題上立場偏頗，去年謝國樑面臨罷免時，不僅未站在市府與市民的利益立場，甚至協助特定團體。他批評，民進黨屢次發動罷免，只是因選舉失利後不滿結果，試圖翻盤，而非基於市政表現的正當監督。

對於外界質疑該行動是否與國民黨有關？韓會長表示，此次行動由民間自發性發起，雖然參與者中不乏藍營或其他政治立場人士，但行動的出發點是為了反制民進黨多次發起罷免，「民進黨開了惡例，我們只能以暴制暴」；他並強調，在民進黨林右昌擔任市長、蔡適應擔任立委時，並未有類似罷免行動，如今民進黨卻頻繁操作罷免，顯然已將其作為政治鬥爭的手段。

對於這場罷免行動，鄭文婷直言，罷免是公民權利，先前代收立委罷免連署書，純粹是基於民代服務選民的立場，協助處理請託。她更批評這次罷免行動是「反民主的行為」，並指控國民黨未走向民主化，反而展現「共產化」的手法。

施偉政認為，國民黨應該透過立委加強溝通，來促進朝野和諧，而不是動員地方勢力，來威脅地方議員，這樣的行動只會讓國家政治環境惡化，也影響國民黨的社會評價。

基隆市議會議長童子瑋則說，此次罷免行動涉及中央層級議題，與市議會無直接關聯，但他尊重公民團體行使民主權利，並相信市民會做出正確判斷。

藍反制罷免立委林沛祥，民團今發起罷免基隆綠4名議員。（記者羅國嘉攝）

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