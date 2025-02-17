台南市長前哨戰 林俊憲、陳亭妃地方會勘隔空交鋒

立委林俊憲今會同國土署長吳欣修等人前往北區和緯路會勘。（林俊憲服務處提供）

2025/02/17 13:38

〔記者王姝琇／台南報導〕近日和緯路交通改善經費爭取補助，又再現立委林俊憲、陳亭妃隔空交鋒！林俊憲今日會勘爭取和緯路偏心式左轉道改善經費；而該路段陳亭妃於15日發出新聞稿指出，2月4日已提送內政部審查；今遭質疑市府內部作業尚未完成，連進度都不清楚就搶先收割？

表態角逐下屆台南市長的立委林俊憲、陳亭妃從看板戰、選黨職、地方會勘，一路明爭暗鬥。林俊憲今會同國土署長吳欣修、工務局副局長鄒譽名、交通局長王銘德，以及議員周嘉韋、沈震東、林依婷、邱莉莉議長服務團隊等人會勘和緯路，當場與南市府與國土署溝通後，將於近期由市府送件至內政部審查。

請繼續往下閱讀...

但陳亭妃在15日即發新聞稿指出，向內政部國土署爭取4120萬元經費，改善和緯路與文賢路口、和緯路與海安路口，及和緯路二段（西門路至公園路）瓶頸路段。南市府已於4日提送內政部審查，預計2月中旬通過，盼盡快改善當地交通。兩者時程明顯有落差，林、陳2人再度隔空交鋒。

市府今回應表示，目前此案還在內部作業，交通局已於2月4日發文給提案窗口工務局彙整，預計2月中完成內部審查程序後，正式提報內政部國土署審查，屆時希望委員能全力協助向中央爭取。

與會多位議員表示不解，因前天看見已有立委發文宣稱此案「已在內政部排審中」，但明明連市府內部這關都還沒走完，又要如何排審？是否該立委得知今日要會勘，連進度都沒問清楚就搶先「收割」？笑稱，要收割，難道不也得先等播種後再說嗎？

林俊憲說，此次市府交通局提報「永續提升人行安全」補助計畫，將申請4890萬元經費，於和緯路的數個大路口，包含文賢路、海安路進行改善，打除分隔島，增設左轉專用車道、改善號誌。和緯路二段從西門路口至公園路口間，將施作瓶頸路段改善，調整車道配置、增設左轉車道。

林俊憲繼續補充，除了北區和緯路外，南區的中華南路、金華路與南和路口，因為有多條岔路交匯，也有改善之必要，也會趁此次計畫一併送件，將中華南路分隔島打除，增設左轉專用車道。

吳欣修強調，雖然目前面對國會預算僵局，計畫多少有些影響，但仍會全力支持，也允諾待市府送件後會盡快完成相關審核，讓改善工程順利進行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法