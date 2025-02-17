接掌「天下第一院」 北院院長何信慶：我是「識途老馬」

台北地院舉辦院長交接典禮，代理院長黃柄縉（圖左）將印信交給新任院長何信慶（圖右），圖中為高等法院院長高金枝。（記者溫于德攝）

2025/02/17 12:55

〔記者溫于德／台北報導〕素有「天下第一院」之稱的台北地院，今舉行院長交接典禮，最高法院法官何信慶從代理院長黃柄縉的手中，接下「印信」，正式上任北院院長。何信慶說，外界都稱他會接龍頭法院是匹「黑馬」，實際上他是匹「識途老馬」，他會鼓勵每位法官無懼外力、不受不當干預，用法律、良知裁判案件。

今天交接典禮由高等法院院長高金枝主持監交，與會人士包括，司法院副秘書長王梅英、法務部政務次長徐錫祥、北院代理院長黃柄縉。

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何信慶表示，這段旅程，就像是一場司法的O型縱走，從起點出發，攀登至更高處，歷經不同的視野與挑戰，最後再回到最初的山腳下；如今，他不再只是攀登者，而是成為領隊，即便是一匹黑馬，也應該是一匹識途老馬，正所謂「識途者不惑，經驗者不懼」，他將以謙卑的態度、開放的胸懷與務實的行動，與各位同仁繼續一起向前邁進，共同迎接司法革新與社會變遷帶來的新挑戰。

何信慶並強調，司法的獨立與公正，是我們最核心的信念，更是民主社會的支拄；當法院變得畏懼時，人民便無法安心生活。每位法官都應該能夠無懼外力、不受不當干預，以法律與良知裁判案件；在多年的司法歷程中，他見證了無數法官在壓力下堅守原則、捍衛法律的勇氣，現今，審判獨立已成為法官的DNA，不容挑戰，但同時也看到外界對司法的誤解或試圖干涉。

何信慶也指，們的法律制度還不完美，但它所能實現的正義，取決於我們共同的努力；司法革新不是一蹴可幾的工程，而是需要每一天的積累與堅持。我們需要的不只是法律制度的變革，更是司法文化的轉型，即一種更開放、更透明、更以人民為本的司法文化。

何信慶是政治大學法律系學士、政大法律研究所碩士畢業；司法官學院第31期結業的他，歷任桃園地院、士林地院及高等法院法官，審判經驗豐富。

何信慶過去為人印象深刻的審判事務，是在刑事大法庭期間曾參與審理前行政院祕書長、前國民黨立委林益世涉及的貪污案法律見解爭議，替「實質影響力」和「職務行為」劃定明確範圍。林益世案目前發回高院更審中。

此外，前總統蔡英文執政時期，何信慶曾獲司法院力薦成為角逐大法官熱門人選，現任總統賴清德上任後，司法院再度推薦他出馬未獲得推薦。

台北地院新任院長何信慶。（記者溫于德攝）

台北地院舉辦院長交接典禮，與會人事包括北院代理院長黃柄縉（左起）、司法院副秘書長王梅英、高等法院院長高金枝、法務部次長徐錫祥、北院新任院長何信慶。（記者溫于德攝）

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