柯文哲父柯承發病逝！摔車後查出罹癌 病情未好轉

柯文哲先前即PO過與父親的照片，當時柯承發已在病床上休養。（取材自柯文哲臉書）

2025/02/17 12:39

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕前民眾黨主席柯文哲父親柯承發今早因病逝世，享耆壽94歲。柯爸爸去年鮮少在公開場合露面，柯文哲去年父親節時也在臉書發出在病房內的合照，表示柯爸因騎車摔倒而手術，情況未見好轉。柯媽昨天則說柯爸住院一進去就是2個月，沒想到最後竟走了。

去年9月時陳佩琪說柯爸罹患「惡性疾病」，也有肺積水，必須化療。之後柯文哲遭到羈押，近日於接押庭時更是哽咽表示父親快不行了，於去年12月30日交保後，也立刻驅車到新竹探視父親，不過之後柯文哲再度遭到羈押，但在今年1月22日以及2月16日，皆傳出柯爸爸病危的消息，柯文哲也申請離開看守所，驅車前往新竹台大探望父親。

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陳佩琪去年9月說，原以為柯爸是年紀大了，才會騎車跌倒，後來發現高燒未退，一週後仍無法退燒，進一步檢查發現是罹患「惡性疾病」，也有肺積水情況，必須化療，感嘆「90幾歲老人家，我都不曉得他能不能夠承受這種化療的辛苦」。

上月22日，柯文哲申請出看守所前往醫院探望父親獲准後，於晚間8點40分抵達新竹台大醫院，簡短探視後，又返回台北看守所。不過就在2月15日晚間，柯爸爸再度傳出病危，而柯文哲也於昨天凌晨前往新竹台大醫院探視，然而柯承發仍於今晨逝世，享耆壽94歲。

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