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    藍白合？黃國昌喊要學習 侯友宜：中央地方合作解決新北問題

    新北市長侯友宜（左三）今天到汐止視察工程。（記者董冠怡攝）

    新北市長侯友宜（左三）今天到汐止視察工程。（記者董冠怡攝）

    2025/02/17 12:41

    〔記者董冠怡／新北報導〕新北市長侯友宜今天到汐止區視察捷運汐東線要徑工程進度後，接受媒體聯訪時被問到民眾黨新任黨主席黃國昌肯定他的施政、認得每區里長，要向他學習，也追問他對2026年地方選舉「藍白合」、共反「大罷免」的態度？侯友宜說，「願意為新北市做事的人」都歡迎，不論大小建設，「中央、地方齊力面對解決」。

    侯友宜表示，「每一個人『願意為新北市做事』都歡迎」，他在新北市已15年，用做事的態度與第一線里長、民代緊緊結合，讓里民、市民的聲音能夠充分反映，市府團隊也努力執行，讓整體建設和所有人的方向完全一致，大家共同打拚。

    侯友宜指出，台灣要好，最主要是以合作代替對抗，面對大罷免，不需太多政治對立和衝突，而是攜手解決民眾提出的問題，才是台灣跟人民之福。

    侯友宜提到，大部分的里長都已作了一段齊心面對解決問題。時間，反映的問題都很真實，也會碰面表達意見，如果能夠解決就盡快處理，同時也是解決市民遇到的問題，長年累月下來，謝謝大家攜手合作，也希望不論是大小建設、人民福利，中央、地方眾人同心齊力共同面對處理。

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