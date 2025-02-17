川普就職前後美中關係演變 學者黃瓊萩：美可能採取更支持台灣立場

美國國務院官網13日更新「美台關係現況」，刪除美國長年來「不支持台獨」的立場。圖為台美兩國國旗。（路透檔案照）

2025/02/17 12:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕外界關注美國總統川普就職前後美中關係演變，政治大學東亞研究所教授黃瓊萩指出，川普將對中國施行更強硬的貿易政策，致力推動兩國在科技領域的脫鉤。川普可能採取更明顯的支持台灣的立場，包括增加軍售與深化官方互動。

黃瓊萩在近期的陸委會「大陸與兩岸情勢簡報」撰文指出，川普誓言必執行的關稅政策，將使得歐洲與亞太地區的國家面臨更大的外交與經貿壓力。川普就職的隔天即啟動「四方安全對話」（Quad），雖然會後的聯合聲明通篇未提及中國或北京，但針對意味明顯。

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黃瓊萩分析，川普第一任期時提出的印太戰略，雖在當時並未提出具體內容，但很可能在其重新執政之後，透過加強美國在南海的軍事巡航，以及和相關國家的軍事合作而真正落實。此外，川普亦可能採取更明顯的支持台灣的立場，包括增加軍售與深化官方互動等。

據研判，中共對於川普第二次執政以及對中國的立場和態度已有所預期，將利用西方聯盟內部的裂痕繼續推廣「帶路」倡議、各項全球倡議、進一步號召全球南方的形成與集合，以及利用西方諸國對川普的不信任，而重新修補甚至拉近關係。

中共對於川普及其團隊已不抱過高期待，也應已有所預備。惟台灣議題依然是中美關係最易走向激化的點，而川普為達最大化美國國家利益之目的，很可能會多番利用強化美台關係來向北京索取不對稱交易的機會。

黃瓊萩指出，再度能贏得選舉並上台執政的川普，仰賴的是美國選民對其提振經濟與改善當前美國國內多項社會問題的期望，而川普的執政重心將放在處理國內問題。任何對外關係的經營必須以最大化美國利益為考量，因此對TikTok的處置可以重新調整，不利於美國經濟發展的國際組織和條約可以廢除。

換言之，國際道義、民主價值、開放市場的原則，甚至和平，都必須以服務美國國家利益為目標。川普的對中與對台政策也會在此思維之下運作。

值得注意的是，中共將在西方聯盟內部裂痕不斷的時刻，繼續推廣其所欲推進的帶路倡議、價值、號召全球南方的集合，以及利用西方諸國對川普的不信任，而重新修補甚至拉近關係。北京強調的「一個中國原則」將再次成為各國與我方交往時需要慎重以對的前提。

他強調，川普的再度執政對於美中關係造成的變化，勢必對我方形成巨大壓力。即便美中之間的對峙進一步升溫的可能性偏低，但任何因美中競爭而產生的區域情勢波動，都會致使我國面臨更大的威脅與壓力，顯見當前局勢帶來的挑戰之巨。

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