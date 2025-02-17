曝兩人對話內容 趙少康：李四川不排除參選新北市長

國民黨立委賴士葆舉辦「DeepSeek崛起，我國應如何搶救AI發展困境」座談會，會中並邀請前中廣董事長趙少康出席與會，兩人會前並先接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

2025/02/17 12:37

〔記者林哲遠／台北報導〕面對2026地方縣市首長選舉，台北市副市長李四川被視為國民黨新北市長最強候選人，與此同時民眾黨主席黃國昌近期也在新北蠢蠢欲動。前中廣董事長趙少康今日表示，李四川曾向他透露，自己不急也不方便此刻表態，但其他有意參選的人盡量去跑，最終視民調而定。

趙少康上午出席「DeepSeek崛起，我國應如何搶救AI發展困境」座談會，在會前受訪時被問及，民眾黨主席黃國昌昨在新北座談時大讚市長侯友宜基層實力深厚，是否認為黃在為2026市長選舉鋪路？他認為，應該是，黃國昌講得也有風度，雖然黃想選但也不排除跟國民黨合作，但不是只有新北，藍白2026一定要合作，否則兩黨就失去優勢了。

請繼續往下閱讀...

趙少康進一步透露，他當面問過新北市長候選人民調最高的李四川，李說：「不急，他現在還是台北市副市長也不能表態，若其他候選人有意參選就去跑，如果最後民調還是他高，就不排除參選，若是別人高那就給別人選。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法