為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    曝兩人對話內容 趙少康：李四川不排除參選新北市長

    國民黨立委賴士葆舉辦「DeepSeek崛起，我國應如何搶救AI發展困境」座談會，會中並邀請前中廣董事長趙少康出席與會，兩人會前並先接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

    國民黨立委賴士葆舉辦「DeepSeek崛起，我國應如何搶救AI發展困境」座談會，會中並邀請前中廣董事長趙少康出席與會，兩人會前並先接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

    2025/02/17 12:37

    〔記者林哲遠／台北報導〕面對2026地方縣市首長選舉，台北市副市長李四川被視為國民黨新北市長最強候選人，與此同時民眾黨主席黃國昌近期也在新北蠢蠢欲動。前中廣董事長趙少康今日表示，李四川曾向他透露，自己不急也不方便此刻表態，但其他有意參選的人盡量去跑，最終視民調而定。

    趙少康上午出席「DeepSeek崛起，我國應如何搶救AI發展困境」座談會，在會前受訪時被問及，民眾黨主席黃國昌昨在新北座談時大讚市長侯友宜基層實力深厚，是否認為黃在為2026市長選舉鋪路？他認為，應該是，黃國昌講得也有風度，雖然黃想選但也不排除跟國民黨合作，但不是只有新北，藍白2026一定要合作，否則兩黨就失去優勢了。

    趙少康進一步透露，他當面問過新北市長候選人民調最高的李四川，李說：「不急，他現在還是台北市副市長也不能表態，若其他候選人有意參選就去跑，如果最後民調還是他高，就不排除參選，若是別人高那就給別人選。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播