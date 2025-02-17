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    張以理辭青年局長選左楠議員強碰尹立 陳其邁：都非常鼓勵

    高雄市青年局張以理辭職，準備選左楠議員，市長陳其邁（中）對他任內貢獻表達感謝。（記者葛祐豪攝）

    高雄市青年局張以理辭職，準備選左楠議員，市長陳其邁（中）對他任內貢獻表達感謝。（記者葛祐豪攝）

    2025/02/17 12:09

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市青年局長張以理辭職今天（17日）卸任，準備投入民進黨左楠區市議員初選，將遭遇罷韓四君子之一的前高市文化局長尹立；對此，市長陳其邁今天受訪強調「有心要為城市努力的人，我都非常鼓勵！」

    張以理今年1月於議會備詢時，首度坦承自己有意挑戰下屆市議員選舉，市府昨天下午證實，市長陳其邁已批准張以理的辭呈，於今天（17日）卸任，職缺暫由副局長汪小芬代理。

    張以理準備投入民進黨左楠區市議員初選，將遭遇罷韓四君子之一的前高市文化局長尹立等強敵，對此，市長陳其邁今天受訪時說，張以理任內可說是「點子王」，也對接許多青年參與公共事務等相關活動，協助青年就業政策，對於高雄未來發展有非常多努力，他特別表達感謝。

    陳其邁強調，「親近土地、接近人民」非常重要，張局長有志於參選左楠區議員；還有尹立，過去也在政府不同部門工作，推動改革讓人印象深刻。「對於有心要為城市努力的人，我都非常鼓勵，也不是只有選舉，任何參與公共事務的事情值得鼓勵！」

    陳其邁認為，這個城市讓年輕人有很多服務機會，發揮自己能力的空間，都是好事。

    左楠區市議員共有9席，在民進黨李柏毅轉任立委後，目前國民黨佔有5席，包含李眉蓁、李雅芬、陳玫娟、陳麗珍、白喬茵，另有無黨籍陳善慧1席，民進黨只剩李雅慧、黃文志2席，下屆仍有增長空間；目前黨內初選除了張以理、尹立，前市長謝長廷幕僚薛兆基已準備多時，2022年落選頭的黃偵琳也可望捲土重來。

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