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    曾反對柯文哲踏入政壇 柯承發：父親因228而死！

    柯文哲父親柯承發（右）曾在竹市228追思音樂會中，想起已故的父親不禁潸然淚下。（資料照，記者蔡彰盛攝）

    柯文哲父親柯承發（右）曾在竹市228追思音樂會中，想起已故的父親不禁潸然淚下。（資料照，記者蔡彰盛攝）

    2025/02/17 12:19

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕民眾黨前主席柯文哲父親柯承發今天上午8點40分在新竹台大醫院病逝，享耆壽94歲。柯承發及柯媽何瑞英多年來都會參加228受難者家屬紀念音樂會，柯爸卻在228前夕離世，令地方人士惋惜。

    柯承發曾說，父親柯世元是小學老師，靠微薄薪水扶養9個子女，228事件時，為了保護校長和多名老師，被抓到憲兵隊嚴刑拷打，遍體鱗傷只剩半條命，回家後即病入膏肓，嚥氣前還喃喃不忘年幼兒女，告訴家人「我不能死」，隔天就撒手人寰。

    柯承發當時回憶，228發生後兩天，他還在念新竹中學二年級時跑去看熱鬧，地點就在現在的新竹市府後方，國民黨的阿兵哥突然胡亂開槍，差點把他打死。他感嘆老父為了228被抓走，只活到53歲就死了，而他能活到超過90歲，可見應是老天有保佑。

    柯承發中學畢業考取台灣大學醫學系，因父臥病導致家境陷入困境，且哥哥已在台大醫學系就讀，只好公費就讀新竹師範專科學校。畢業後於新竹市東園國小任教32年才退休。

    柯承發因其父親在228事件的遭遇，曾反對柯文哲踏入政治界，當初柯媽也一度反對，沒想到最後柯文哲還是進了政壇。

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