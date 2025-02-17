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    舉韓國瑜罷免案示警！趙少康：大罷免只能「以戰止戰」

    國民黨立委賴士葆舉辦「DeepSeek崛起，我國應如何搶救AI發展困境」座談會，會中並邀請前中廣董事長趙少康出席與會，兩人會前並先接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

    國民黨立委賴士葆舉辦「DeepSeek崛起，我國應如何搶救AI發展困境」座談會，會中並邀請前中廣董事長趙少康出席與會，兩人會前並先接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

    2025/02/17 12:24

    〔記者林哲遠／台北報導〕全台各地民團今年發起大罷免行動，目前已有50位立委罷免案送抵中選會，包括33位國民黨及1位泛藍無黨籍立委。中國廣播公司前董事長趙少康今日以時任高雄市長韓國瑜、基隆市長謝國樑為例，提醒國民黨切勿採取冷戰，一定要以熱戰精準應對。

    國民黨立委賴士葆今日在立院召開「DeepSeek崛起，我國應如何搶救AI發展困境」座談會，並邀請趙少康與會。趙少康會前受訪時指出，大罷免是由民進黨發動，國民黨只能被動以戰止戰，回顧當年韓國瑜罷免案，當時國民黨採取冷處理策略，最終韓就被罷免了：反觀，去年基隆市長謝國樑罷免案，藍營勸謝國樑採取熱戰，最終反對罷免票數遠超同意票數，因此冷戰已經不可能了。

    「國民黨什麼資源也沒有，所以要做到精準的計算。」趙少康認為，民進黨發動大罷免但徒勞無功，畢竟綠營至少要罷免6個藍委，且接下來補選要由民進黨當選才有意義，否則藍白立委在立法院席次仍然過半，沒有意義。

    趙少康強調，下個會期一定是罷免會期，由於大罷免國會一定是唱空城計，對民進黨來說一定是好事，就算罷免案失敗對綠營仍可以轉移立法院焦點。

    此外，針對國民黨立委翁曉玲有意再提案修「選罷法」，規範就職未滿一年內「不得提議罷免連署」，防堵罷免「偷跑」。賴士葆說，目前罷免行動已啟動，任何的修法也無法改變現行罷免案的進程，國民黨推動選罷法修正是為建立更公平的制度。

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