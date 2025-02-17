譴責藍阻撓公民自主罷免 民進黨成立律師團協助

民進黨發言人韓瑩（右一）偕同律師房彥輝（左起）、傅馨儀、黃帝穎、陳又新、許渝澤17日召開「挺公民 護民主」律師團成立記者會，提供專線與專區網站讓參與罷免的公民團體諮詢。（記者塗建榮攝）

2025/02/17 11:54

〔記者陳昀／台北報導〕全台大罷免如火如荼，民進黨今召開記者會表示，針對公民自主罷免遭威脅恐嚇，以及國民黨涉抄錄名冊、造假等手段阻撓、干擾公民自主罷免行動，民進黨強烈譴責，並宣布成立「挺公民、護民主」律師團提供法律協助，確保公民行使民主權利不受干預。

民進黨發言人韓瑩表示，罷免國民黨立委、罷免民進黨立委的行動本質完全不同，前者是公民團體基於國民黨立委在國會違背人民期待而自主發起，後者則以造謠、人格抹黑進行報復式罷免，甚至由國民黨工預謀發動，更出現「抄名冊」等觸法行為。她強調，只要民眾有具體事實，民進黨將協助提告；民進黨立委遭造謠、抹黑，也將委請律師蒐證、捍衛到底。

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韓瑩指出，「挺公民、護民主」律師團目前有8位成員，包括黃帝穎、吳佶諭、房彥輝、洪偉勝、陳又新、許渝澤、傅馨儀、廖郁晴，並持續增加；民進黨也提供「挺公民、護民主」協助專線：02-2392-9989，並在民進黨官網開設「公民協助專區」，歡迎民眾提供具體權利遭受侵害事證，民進黨將提供法律協助。

黃帝穎指出，近來有曾是國民黨員的新北市民，未同意連署罷免民進黨立委蘇巧慧、李坤城，卻收到新北市選委會的查詢單，這樣冒名、偽造簽名，很可能是抄名冊的犯罪行為，已涉犯刑法偽造文書罪，可處5年以下有期徒刑，這是非告訴乃論之罪，檢察官知有犯罪嫌疑就可以啟動偵查。未來只要有民眾遭冒用名義連署罷免民進黨立委、議員，律師團將提供協助。

陳又新指出，花蓮有民眾參與連署罷免遭「查水表」，地方選委會直接到選民家「查對」資料，但依法是直接跟戶政事務所查對即可，即使要查核是否為現役軍人、替代役或公務員身分，也不需要到現地查核，直接向國防部及內政部核對即可，沒有一項需到現地查對；對於提議連署是否有涉及偽造，依之前中央選委會的作法，就是發文抽查，讓選民自行回應是否有參與連署，否則對連署人來說都是強大壓力。

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