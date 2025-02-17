朝野明協商總預算案 王鴻薇：政院若提覆議 對韓國瑜沒道義

立法院國民黨團書記長王鴻薇說，國民黨團會去參加協商，但希望行政院與民進黨團要拿出誠意，如果一方面逼迫韓國瑜召開朝野協商，另一方面行政院還是要針對總預算案提出覆議，對韓國瑜「非常沒有道義」。（資料照）

2025/02/17 11:01

〔記者施曉光／台北報導〕針對立法院長韓國瑜邀請朝野黨團明天協商中央政府總預算案，立法院國民黨團書記長王鴻薇今日受訪指出，國民黨團會去參加協商，但希望行政院與民進黨團要拿出誠意，如果還是很鴨霸，一方面逼迫韓國瑜召開朝野協商，另一方面行政院還是要針對總預算案提出覆議，對韓國瑜「非常沒有道義」，明天這場協商不要說只是一個過場，如果繼續讓在野黨聽民進黨團總召柯建銘的廢話連篇，這樣的朝野協商沒有任何意義。

王鴻薇指出，有聽說行政院明天會派代表參加，但行政院長卓榮泰是否會親自參加，目前她沒有收到相關訊息，她並強調，明天這場協調會是韓國瑜基於行政院的要求，所做非常善意的安排，而且韓國瑜在之前的院際協商時就特別提到，希望行政院不要覆議，而且接下來如果行政院認為總預算案有窒礙難行的地方，立法院不分在野或執政黨團，都會全力協助，不過，昨天柯建銘受訪時幾乎咬定行政院仍要提出覆議，這樣的作法對韓國瑜是非常沒有道義，一方面拜託要求韓國瑜召開朝野協商，另一方面又放冷箭說要提覆議，這是完全沒有道義的做法。

請繼續往下閱讀...

不過他也說，既然韓國瑜已經提出邀請，國民黨團還是會去參加協商，希望行政院與民進黨團拿出誠意，如果還是鴨霸一方面逼迫召開朝野協商，一方面還是要提覆議，明天整個協商不要說過場，如果繼續聽柯建銘廢話連篇，這樣的朝野協商沒有任何意義。

此外，針對美國國務院更改網站內容，刪除不支持台獨的說法，王鴻薇表示，美國國務院也重申對於兩岸關係立場沒有任何的改變，現階段美國總統川普對於盟友的態度立場可能會不斷轉變，對於台灣而言，重中之重的問題是關稅與半導體，如果今年台灣還要搞大罷免、抗中保台等政治問題，就是完全忽視現在台灣的衝擊，尤其美國現在對台灣最有興趣的就是關稅戰，或要求半導體技術移往美國，尤其去年台灣對美貿易順差超過700億美金，居美國貿易順差來源國排名第6，所以台灣絕對無法倖免於貿易戰、關稅戰，她希望賴政府要正視問題，不要再操弄政治。

有關國人頻傳申辦中國身分證，賴政府可能推動修法納入管理，王鴻薇先是回應，「要先看他們提出的法案內容」，然後又說「笨蛋！重點是在經濟、貿易與半導體」，她呼籲賴政府不要一再操弄政治問題。

面對目前大罷免潮，王鴻薇表示，許多國民黨立委都知道，幕後是由賴清德總統在推動，因此她設定自己會進入罷免投票階段，並不會天真的認為第二階段罷免連署無法通過門檻，所以她會按部就班，一步一腳印，做對的事情，自然會受到選民支持，而且很多民眾主動告訴她，大家一定會主動出來投不同意票，並且幫她拉票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法