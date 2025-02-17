政黨支持度落後民進黨 朱立倫坦承仍有努力空間

國民黨主席朱立倫17日出席國民黨智庫「2025民生議題調查系列：能源政策民調發布會」記者會，並於會後受訪。（記者朱沛雄攝）

2025/02/17 10:30

〔記者施曉光／台北報導〕針對台灣民意基金會公布政黨支持度民調顯示，國民黨政黨認同雖有大幅上升近8%，但還是與民進黨有13%的落差，媒體今日詢問國民黨主席朱立倫要如何彌平落差，朱立倫回應表示，他有看到這份民調，也會做為參考，並坦承國民黨的政黨支持度仍有努力空間，會持續努力。

不過，朱立倫也強調，政黨支持度民調應該納入民眾黨等其他政黨，如果只做民進黨與國民黨2個政黨，調查結果會有偏誤。

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有關近期部分藍營推動罷免民進黨立委的連署書出現造假情形，引發社會高度質疑，朱立倫沒有正面回應，只強調不管國民黨、民進黨或全民都知道，規定連署必須附上身分證影本，目的就是預防造假弊端，國民黨希望以修正後的新法做規範，民進黨卻強力反對，幕後陰謀大家都很清楚。

朱立倫還說，立法院民進黨團總召柯建銘已經多次說過，民進黨從去年立委選舉過後就在籌劃今年的大罷免，而且柯建銘把兼任民進黨主席的賴清德總統的內心話都已經說出來，現在的民進黨就只是演一下，他呼籲賴清德，如果本意就是要透過大罷免，讓民進黨再次成為多數，就明白告訴大家，但賴清德作為國家領導人，應該推動朝野要和不要鬥，他希望賴清德用行動來否定柯建銘的說法。

面對媒體詢問，國民黨中央是否仿效民進黨也成立律師團，幫助被罷免的國民黨立委？朱立倫只說，每一位個別立委需要不同的協助，民進黨是文宣戰高於一切，但現階段大家應該認真面對的是民生議題與預算，以及AI戰、貿易戰問題，國民黨怎麼可能花那麼多的精力去搞大罷免？

此外，針對中央政府總預算案的問題，朱立倫表示，立法院長韓國瑜基於院長職責協助解決，他都贊成支持，但這個過程大家必須真正面對問題、解決問題，而非預設立場，民進黨破壞協商，目的只是想為大罷免添加柴火，或演一場戲欺騙民眾，從去年至今民進黨就一直在蘊釀罷免並改選，不想讓在野黨成為多數。

對於媒體詢問，國民黨多次宣示本會期立法院是民生會期，但有部分國民黨立委仍提爭議法案，朱立倫則說，在新會期國民黨中央、國民黨智庫與立法院黨團已有共識，要以民生議題為主，對於個別立委的提案，只要未經黨團、智庫討論，都不是黨中央與黨團的意見。

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