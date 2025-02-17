大罷免3月要進入二階連署 民進黨中市黨部：黨籍公職可協助代收

民進黨中市黨部主委許木桂表示，黨籍民代已可代收罷免連署書。（資料照）

2025/02/17 09:34

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨新北市黨部14日表示，新北黨公職可代收罷免國民黨立委連署書；民進黨台中市黨部主委許木桂今天表示，上週已獲黨中央許可，台中市所有黨籍市議員都可以代收連署書，不過，還是被動的協助，不主動設連署站。

民進黨新北市黨部上週表示，為了做公民團體最堅強的後盾，將結合所有新北黨公職，共設立58處罷免連署書代收站；而民進黨中市黨部主委許木桂今天表示，黨中央已允許，各地方黨公職，包括地方黨部可協助民眾收件，及協助了解民眾所填的連署書有無錯誤。

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許木桂表示，黨中央10日就同意各黨籍公職可公開協助，不過不主動，而且是被動的協助，如民眾不知到何處送件，可送到各議員服務處或者市黨部，若不會填，則教民眾如何填，擔心填錯可以讓市議員或者黨部來協助看是否填錯。

許木桂指出，3月初就要進入第二階段連署，很多民眾都不知道去那裡填二階段的連署書或者不知道要如何送件，因此黨中央希望能提供協助，讓民進黨各黨公職能協助收件，但仍不主動設連署站，一切都是被動的服務。

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