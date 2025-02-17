藍委林沛祥竟批新光三越總統慰問金縮水 張之豪火大開炮

國民黨立委林沛祥（見圖）16日提到，賴清德總統去探望台中氣爆傷者，卻利用這機會講國務機要費被刪除凍結，領不到撫恤金，傷者想聽到不是這些。張之豪反問：「你知道傷者與家屬需要哪些開銷嗎？」（資料照）

2025/02/17 09:48

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德15日前往台中各醫院探視台中新光三越百貨氣爆案受傷民眾，由於國務機要費已遭立院全數刪除與凍結，以往家屬收到由總統餽贈的慰問金，如今僅能改由衛福部經費支應，傷者慰問金大幅縮水。藍委林沛祥16日表示，總統探望傷者，卻利用機會講領不到撫恤金的原因，「傷者想聽到不是這些」。對此，民進黨基隆市議員張之豪在臉書對林沛祥開炮。

林沛祥16日接受媒體訪問時提到，總統去探望台中氣爆傷者是好事，重點是總統去看，不是總統帶多少錢去，卻利用這機會講因為國務機要費被刪除凍結，領不到撫恤金，傷者想聽到不是這些。

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張之豪對此反問：「傷者想聽到的是什麼？你知道傷者與家屬需要哪些開銷嗎？台中氣爆4死39傷，其中有2名還在加護病房，每一個傷者的家屬要面對的，是以上這些開銷，最少也要10萬起跳，50萬都不嫌多。」

張之豪質疑：「這些不是錢嗎？有傷者在病房，就有家人要去照顧，這些人不請假要怎麼去照顧？沒上班哪有錢？總統包個應急錢給這些傷者，不重要嗎？你以為大家都跟你一樣，人生無憂無慮，就爽爽買基隆豪宅城上城嗎？現在行政長官去探視傷者，不帶慰問金去，難道帶鳳梨酥嗎？還是帶個你林沛祥的面紙去？」

張之豪隨後也提及林沛祥在交通委員會砍基隆通勤客運經費一事，反嗆林：「基隆通勤客運的補貼經費被你國民黨砍到可能開不出車，同時你還有臉跑去客運站牌繼續發面紙，我才要說，基隆通勤族現在不需要你的面紙，通勤族需要的是客運準時來、有位子，日後的捷運能更快更好更不用苦等。但你能給他們嗎？不能，因為客運的錢被你砍了，你只能給包面紙。」

張之豪表示，總統帶多少錢去很重要，就好像台中市長盧秀燕探視傷者就1人發1萬，並諷刺林沛祥：「那叫國民黨盧市長帶串蕉去怎麼樣？國民黨台中市議會黨團要不要把盧市長的特別費也砍一砍？日後台中市政府也不用為氣爆傷者編列經費了，反正重點不是錢？」

張之豪批評，林沛祥在全國立委中知名度不高，上任立委1年至今，在立院內的領銜提案數只有1件，「林委員真有料，一整年，整整提了1個案子，實在是太讚了，國民黨基隆市黨部應該要大書特書，彰顯國民黨的立委實在有夠優秀，在立院裡除了會撐傘以外，還很會提案，提了一個案，一個」。

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