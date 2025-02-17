美國務院官網刪「不支持台獨」 矢板明夫：對中國侮辱性極強

矢板明夫分析，美國務院更新「美台關係現況」，刪除長年來「不支持台獨」的立場，對中國來說是「侮辱性極強」。（資料照）

2025/02/17 00:52

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院本月13日更新「美台關係現況」，刪除長年來「不支持台獨」的立場，新增期待兩岸「以和平、不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式」化解問題，引發各界熱議。日本《產經新聞》前台北支局長矢板明夫分析指出，現在國際的大環境已經不同，美國已經沒有必要再給中國面子，美國務院此舉無疑打臉天天在台灣媒體鼓譟疑美論的人！

矢板明夫16日深夜在臉書發文，「美國國務院前幾天更新了其官網上關於美台關係的介紹。引人注意的是，這一次更新的版本刪除了『不支持台灣獨立』的字句。雖然這個變化並不能過度解讀為『美國已經開始支持台灣獨立』了，但可以看出，川普政府在台灣問題上的態度，已經和拜登政府有所不同。這一轉變，對中國來說可謂『傷害性不大，侮辱性極強』。」

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他接著分析：「過去的美國政府，之所以寫下『我們不支持台灣獨立』這幾個字，主要有2個理由。第一，是中國方面的要求。因為中國把台灣問題列為自國的核心利益，要求所有和中國建交的國家，都必須『表明不支持台灣獨立的態度』。美國的表態尤為重要。1979年美中建交之後，美中雙方政府之間有相對通暢的溝通管道，美國在很多方面也需要中國提供協助，所以寫下這句話，是給中國一個面子。」

「第二，是寫給台灣政府看的。因為過去美國政府一直擔心台灣政府會在不和美國商量的情況之下，暗自推動台獨公投等動作、升高台海危機，給美國添麻煩。今天，國際的大環境已經有所改變。美中的全面對立格局逐漸形成，美國已經沒有必要繼續給中國面子了。同時，美台之間互動良好，美國也不再擔心台灣政府會背著美國搞小動作。所以，拿掉了『不支持台灣獨立』這句話。」

最後矢板明夫表示，美國務院此舉「對台灣的改善外交環境、擴大外交空間來說，絕對屬於利好，同時也打臉了那些天天在台灣媒體上鼓譟『川普一定會拋棄台灣』的疑美論者。」

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