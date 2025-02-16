凌濤指責新光三越氣爆還在帛琉 莊競程反批「我不是台中市長」

莊競程表示，新光三越氣爆，主責單位是台中市政府。（記者蘇金鳳攝）

2025/02/16 23:43

〔記者蘇金鳳／台中報導〕新光三越台中中港店13日發生氣爆，國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤指稱行政院中部聯合服務中心的執行長莊競程在帛琉度假。對此，莊競程反批凌濤轉移焦點的方式真的很拙劣！但總是忘記有個主責單位叫做台中市政府！別忘記現在台中市長是誰，是盧秀燕，不是莊競程。

莊競程表示，台中新光三越的意外，除了中央與地方共同好好關心傷者與家屬，提供必要協助外；中央各部會也已由總統賴清德與行政院長卓榮泰指示全力協助地方政府做好公安工作，避免再有類似意外發生。

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莊競程不滿表示，扯他參訪帛琉這件事，來帛琉拚外交、推廣觀光、拜會帛琉總統及部長，是幾個月前就已定的行程。

莊競程指出，他們是到帛琉剛下飛機，才聽到台中新光三越發生氣爆的消息，大家都很關心，他也立即連繫取得相關災情狀況，後續各相關部會也都會協助台中市提供必要協助。

莊競程指出，「凌濤噴口水我尊重」，但他要提醒，「我莊競程並不是台中市長」，罵爆他也無法替盧秀燕市長卸責！這種轉移焦點的方式真的太拙劣。

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