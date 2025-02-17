徐巧芯要曹興誠為罷免買單 李忠憲批：放任這種政客將付沉重代價

徐巧芯（圖）13日主張罷免浪費錢，曹興誠既然想出頭，那相關費用就由他來出。（資料照）

2025/02/17 00:31

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，前聯電董事長曹興誠挺身擔任罷免藍委徐巧芯的領銜人，引發各界關注，徐巧芯近日也與之隔空互槓。13日，徐巧芯與同黨立委王鴻薇主張罷免浪費錢，曹興誠既然想出頭，那相關費用就由他來出。對此，成大教授李忠憲直呼這種言論令人錯愕，「罷免權是民眾的合法權利，何時需要由特定人士『買單』？」

徐巧芯與王鴻薇13日合開記者會批評罷免浪費公帑，說罷免費用應該由曹興誠來出。曹興誠16日發文回擊，直指徐、王2人的邏輯是罷免沒必要又浪費錢，還想企圖扭曲事實，稱罷免她們不是因為天人共憤，而是曹興誠的個人主張。曹興誠表示，選舉、罷免和創制、複決，都是憲法賦予人民的「四大民權」，身為立委居然要求選舉罷免由私人付費，顯然她們最基本的憲法常識都不足，「還好意思繼續當什麼國會議員呢？人民群起罷免之，只是剛好而已。」

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李忠憲也在臉書PO文：「民主選舉在台灣已行之有年，罷免機制更是運作多次，早已是民主政治的重要部分。如今，國民黨立委徐巧芯和王鴻薇竟然合開記者會，要求曹興誠為罷免行動『付錢』，這種言論令人錯愕。罷免權是民眾的合法權利，何時需要由特定人士『買單』？當初國民黨發動罷免黃國昌時，有自己出錢嗎？這種對民主法治的無知，體現出這些政客不僅缺乏基本常識，更毫不尊重制度的正當性。若台灣人繼續放任這些知識淺薄、道德低落、滿口謊言的政客橫行高位，未來必將付出無比沉重的代價。」

李忠憲還以他國歷史作為借鑑，「1975年，西貢即將淪陷之際，南越政壇也充斥著類似的無知和妄想，南越末代總統楊文明（Dương Văn Minh）便是最典型的例子。他在西貢失守前夕接任總統，天真地以為可以『和平移交政權』給北越，甚至公開表示『我們願意與北方兄弟談判，以避免無謂的流血』。然而，當北越坦克開進總統府時，北越軍官冷冷地告訴他，『你已經沒有政府可以交給我們了』。這場自欺欺人的談判，最終以無條件投降收場。」

李忠憲接著說：「今天，台灣面臨的挑戰與當年南越何其相似。看著曹興誠與趙少康同台辯論，趙少康認為『台灣主權屬於中國』，並聲稱『在獨立與統一之間還有很多選擇』，令人不禁想到南越當年的荒唐景象。我幾乎每天寫文章討論人生的『選擇』，對這種說法只能用4個字形容：荒謬至極！」

他最後直言，「國際政治不是餐廳點菜，『很多選擇』的背後，事實上只有2條路，『維護台灣的自由民主與主權，儘管困難但有尊嚴』、『被中國併吞成為共產極權下的附庸，失去一切』。南越選擇了自欺欺人，結果整個國家隨即崩潰。台灣若不從歷史中汲取教訓，繼續放任這些政治投機者以「選擇」之名混淆視聽，最終恐怕只能在一片坦克履帶聲中，悔不當初。」

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