桃園台灣燈會單日湧260萬人超預期！凌濤：比台南高6倍 疏運成挑戰

台灣燈會開幕首個週六假日，湧入賞燈遊客超出預期。圖為燈會寶可夢快閃見面會。（資料照）

2025/02/16 21:20

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園台灣燈會開幕首個週六因人潮塞爆致機場捷運、高鐵及周邊交通癱瘓，綠營質疑市府應變能力有待加強。藍營議員凌濤認為，今年燈會不僅規模宏大，更在創意內容與城市行銷上展現亮眼成果，為桃園觀光注入強勁動能，但在燈會帶來的巨大觀光效益之餘，市府也必須正視龐大人潮對交通疏運造成的挑戰，持續優化大型活動的動線規劃與運輸調度，確保遊客與市民的參與體驗。

凌濤指出，今年燈會不僅延續傳統工藝美學，更透過科技結合藝術，打造全新沉浸式燈光展演，許多展區運用互動投影、擴增實境（AR）等技術，讓民眾不只是「看燈」，更能「走進燈」的世界。尤其，燈會更結合年輕族群與親子家庭喜愛的「寶可夢」、「進擊的巨人」等熱門IP，讓傳統燈會轉化為更具娛樂性、參與感的文化體驗，成功擴大燈會的影響力與話題性。

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凌濤表示，在市府團隊全力推動下，燈會自開幕以來即湧入大量人潮，15日適逢首個週末，更創下單日260萬人次的紀錄，遠超過原先的預期，相比之下，去年台灣燈會在台南安平燈區，即使是在大年初一的預估人流高峰時刻，也只約40萬人次造訪，比較單日人潮高峰，桃園燈會高出台南燈會約6倍之多，展現桃市府在行銷推廣上的成功，然而，隨著人流激增，也讓燈會場域周邊的交通與運輸承受極大壓力，導致部分路段與運輸節點出現壅塞情形，影響遊客返程動線。

凌濤指出，整體包括許多民眾反映15日大竹交流道回堵高速公路，造成車輛嚴重壅塞，而機場捷運也因承接能力不足，導致民眾等候將近1小時，甚至擠爆月台造成踩踏風險與呼吸困難，顯然從公路運輸到機捷的規劃，都有許多可再加以檢討之處，面對交通負荷挑戰，市府已迅速啟動各項應變措施，也透過燈會累積寶貴經驗，應進一步檢討疏運策略，建立標準作業程序，確保未來大型活動的人流管理更加流暢，持續優化大型活動的交通規劃，讓桃園不只是燈會的最佳舉辦地，更能成為全國乃至國際級活動的首選城市。

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