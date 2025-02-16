罷免洪孟楷！「民主園遊會」標語怒火四射 民眾怒批「太不像樣了」

民眾高舉標語力挺罷免行動。（記者羅國嘉攝）

2025/02/16 21:17

〔記者羅國嘉／新北報導〕公民團體「罷洪刻不容楷」今（16）日在淡水殼牌倉庫舉辦「民主園遊會」，號召民眾支持罷免立委洪孟楷。反共網紅「八炯」與「閩南狼」陳柏源也到場聲援，並與民眾交流公民行動。現場氣氛熱烈，許多民眾高舉標語，表達對現任立委的不滿，甚至痛批「太不像樣了！」

活動現場以「全民講台」為主題，邀請八炯、陳柏源與民眾交流公民行動，並設置解說站、志工招募處等，讓參與者能深入了解罷免行動。許多民眾手持標語，如「臭酸腐爛 這麵能吃嗎？」、「丟掉那隻要飯的碗」、「全台殺蟑螂 中共代理人」、「洪孟楷中配六改四 中共同路人」等，強烈表達對洪孟楷的不滿。

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石門區的民眾郭春更是憤怒直言「我們石門偏遠地區有核電廠，不能開發、不能設工廠，什麼都被限制，那立委應該幫我們設想怎麼發展觀光，結果他什麼都沒做。」質疑洪孟楷在地方建設上毫無作為，甚至連淡江大橋的推動都是前人的努力，結果他到處吹牛，根本不關心在地人的需求。

郭春還提到，當地的回饋金從原本的3000元爭取到4500元，卻被區公所扣掉1500元，「現在我們又只剩3000元，這筆錢怎麼被動用？為什麼沒有經過我們同意？」也不滿地說「這筆錢是我們該拿的，卻被政府挪用做其他建設，這樣合理嗎？他有替我們爭取嗎？完全沒有！」

談及洪孟楷的政治立場，郭春表示，「他什麼機關、團體的活動，買的東西通通來自中國，他到底在幹什麼？」不少在場民眾點頭附和，高喊「換掉洪孟楷！」

另一名李姓女子則說，這次站出來完全是自主性行動，並無政黨背景。她與4位志同道合的朋友組成「不分區志工」，在有需要的時候便會挺身而出。至於支持罷免立委洪孟楷，是因為不滿其在立法院的言行，認為其多次刪減與民生相關的預算，恐將影響人民生活，讓未來世代面臨更大困境，因此決定行動，希望讓下一代擁有更好的生活環境。

反共網紅八炯（左）、「閩南狼」陳柏源（右）出席「民主園遊會」共同聲援罷免。（記者羅國嘉攝）

「民主園遊會」活動現場擠滿民眾，相擁力挺罷免立委洪孟楷。（記者羅國嘉攝）

民眾參與「民主園遊會」活動，並寫下罷免立委洪孟楷訴求，貼在留言牆。（記者羅國嘉攝）

不少民眾參與「民主園遊會」活動，並簽下罷免同意書。（記者羅國嘉攝）

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