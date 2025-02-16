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    罷免潮延燒！朱約信、翁明志合體 中和設金門、雙和連署站 民眾熱烈響應

    罷免金門立委陳玉珍團隊與雙和罷團借攤位收提議書。（記者羅國嘉攝）

    罷免金門立委陳玉珍團隊與雙和罷團借攤位收提議書。（記者羅國嘉攝）

    2025/02/16 19:40

    〔記者羅國嘉／新北報導〕近期全台掀起罷免潮，新北市永和罷免立委林德福的領銜人朱約信（朱頭皮），與金門罷免立委陳玉珍的領銜人翁明志，今（16）日在新北市中和4號公園合體，共同探討「反共罷免、護台灣」的行動策略。現場設置的連署站吸引眾多民眾響應，公民參與氣氛熱烈。

    永和與金門罷免領銜人今天在中和八二三砲戰紀念公園合體，並在現場設立連署站，許多民眾自發前來簽署罷免提議書，志工們耐心指導填寫流程，並與參與者討論台灣民主發展與立委職責。

    翁明志表示，金門罷免團隊成立以來，因地方環境受限，在金門要設置罷免連署站相當困難，過去僅能依靠網路動員，讓支持者填寫資料後郵寄至指定信箱，但成效有限。然而，由於中永和地區擁有超過10萬名金門人，團隊決定與「雙和罷團」合作，借用攤位收集提議書。

    翁明志指出，陳玉珍在立法院內的激烈行為，包括拳打腳踢，與金門人溫文儒雅的形象不符。此外，陳玉珍曾公開羞辱文化界人士為「要飯的」，此言論引發文化界反彈，也讓其他金門人感到羞愧。

    翁明志說，第一階段罷免連署須達1300份，目前已接近千份，認為22日前達標送件抱持樂觀態度，即便未能趕上舊法規定，團隊仍將依新法持續推動連署。

    新北市永和罷免立委林德福的領銜人朱約信（朱頭皮），與金門罷免立委陳玉珍的領銜人翁明志，在中和4號公園合體。（記者羅國嘉攝）

    新北市永和罷免立委林德福的領銜人朱約信（朱頭皮），與金門罷免立委陳玉珍的領銜人翁明志，在中和4號公園合體。（記者羅國嘉攝）

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