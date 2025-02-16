批國民黨毀憲亂政 八炯爆有2案涉中國利益「追查中」

反共網紅八炯（右）、「閩南狼」陳柏源（左）出席公民團體「罷洪刻不容楷」在淡水殼牌倉庫舉辦的「民主園遊會」。（記者羅國嘉攝）

2025/02/16 19:09

〔記者羅國嘉／新北報導〕公民團體「罷洪刻不容楷」今（16）日在淡水殼牌倉庫舉辦「民主園遊會」，號召民眾支持罷免立委洪孟楷。反共網紅八炯也到場聲援，並痛批國民黨近期的預算刪減與發錢政策是「毀憲亂政」，呼籲選民認清現狀，勇敢發聲。另也爆料近期正在追查2起涉及中國利益的案件，其中包括一位知名網紅赴中國賺錢的證據，並已收集約70％的資料，待蒐證完成後將製作成紀錄片公開。

八炯表示，此次支持罷免洪孟楷，與其對國民黨的不滿有關。指國民黨立法院黨團總召傅崐萁過去在花蓮的作為已讓當地人飽受影響，如今更進一步影響全台政局。他質問洪孟楷「當傅崐萁提出荒謬法案時，你是否有站出來反對？」並認為既然國民黨立委選擇沉默，就應該面對罷免的挑戰。

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談及近期預算刪減與發放現金政策，八炯直言「你要刪預算、凍結預算，必須有合理理由，否則台灣人民不會買單。」國民黨一邊刪預算、一邊又宣稱要發放1萬元現金抗通膨，根本是自相矛盾，完全不符合經濟學常識；並強調「經濟熱絡時發現金只會加劇通膨，而非解決問題。」

八炯透露，他的團隊近期正在追查2起涉及中國利益的案件，其中包括一位知名網紅赴中國賺錢的證據，並已收集約70％的資料，待蒐證完成後將製作成紀錄片公開。他也提到，日前在社群媒體上曝光立委鄭天財帶領阿美族團體赴中，並在五星旗前合影的畫面，直呼「荒唐」，並呼籲台灣民眾提高警覺，避免親中勢力滲透。

八炯指出，國民黨不斷操作經濟議題，試圖營造台灣經濟衰退的假象，然而實際情況卻相反。他舉例如今許多高級餐廳一位難求、國人出國旅遊次數增加，顯示台灣內需市場強勁，與中國經濟放緩的情況截然不同。「國民黨的目標就是讓台灣回到與中國經濟綁在一起的時代，我們要勇敢說不。」

八炯強調，此次「罷洪刻不容楷」行動不僅是針對洪孟楷個人，更是一場捍衛台灣民主、反對親中勢力的戰役。呼籲民眾向親友科普國民黨的政治操作，不要被假資訊迷惑，並在關鍵時刻站出來，守護台灣的未來。

反共網紅八炯（左）、「閩南狼」陳柏源（右）出席「民主園遊會」，與民眾合照。（記者羅國嘉攝）

反共網紅八炯（右3）出席「民主園遊會」，與民眾合照。（記者羅國嘉攝）

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