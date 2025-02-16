在美房產2017年賣掉！沈伯洋嗆賭林沛祥：辭立委

民進黨立委沈伯洋今天在立院受訪。（記者塗建榮攝）

2025/02/16 21:30

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委李彥秀近期身陷美國房產爭議，沒想到民進黨立委沈伯洋也被傳在美國擁有未申報的房產、涉及千萬債務，沈伯洋在第一時間即跳出來闢謠。不過藍委林沛祥今天（16日）跳出來批評民進黨雙標，指沈伯洋應該像李彥秀一樣好好解釋，調查單位也要啟動調查。對此，沈伯洋向林沛祥嗆賭，如果他真有所謂沒申報的美國房產，他就辭去立委，反之林沛祥也照做！

近日消息爆料指稱，在美國個人背景查詢網站「People Finder」上發現，加州爾灣市（Irvine）和普拉森市（Placentia）有2棟房產曾由一名叫「Paoyang Shen」的人持有；另一個查詢網站「Search People Free」跳出來的資訊更顯示，爾灣的房產登記屋主為「Puma Shen」，就是沈伯洋的英文名，質疑沈伯洋在美房產也沒有如實申報。此外，該爆料還稱，沈伯洋2022年疑似欠下千萬債務不還，導致他在加州的其中一棟房產遭抵押。

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「房子賣掉還有申報問題？」

針對爆料，沈伯洋14日就出面怒斥相關傳聞根本是內容農場在造謠，「首先，我在美國留學時置產是公開的，YT上還找得到我演講時分享的內容。這完全不是什麼祕密，而且不少朋友都有來拜訪過。2017年，我放棄美國教職回台，當然也就把房子賣掉了，因為根本不會再住美國。這是最基本的事實，卻被扭曲成『現在還有房產沒申報』？更荒謬的是，造謠者連OSINT技術都不行，資訊沒更新就算了，還順便捏造『欠債1000多萬』？這種荒謬的攻擊，除了證明他們急了，還能說明什麼？」

不過林沛祥今天批評民進黨雙標，面對李彥秀捲爭議的砲火不斷，沈伯洋自己人就輕輕放下，沈伯洋應該像李彥秀一樣，出來好好解釋，像社會大眾說清楚講明白，李彥秀被罵了快一個月，都在努力自清。他還說，相關調查單位也應該比照對待李彥秀的方式去調查沈伯洋，不是說國民黨的就一定有問題，民進黨就一定都是清白的。」

對此，沈伯洋今天在臉書重申，「第一、我在2017放棄美國教職的時候就賣掉房子，而且我當時就只是一個博士的身分，連大學教授都還不是，自清？第二、我沒有其他房產，也沒有欠債，林沛祥是不是連基本osint都有問題？」他也向林沛祥嗆賭，「這樣子好了，如果有美國房產，我就辭立委；沒有的話現在林沛祥直接辭職！打嘴砲不用錢是吧，造謠都不用負任何的社會責任，根本就不用罷免，現在就應該辭職。」

沈伯洋接著酸：「順便跟大家報告一下，林沛祥作為多數黨的立委，去年一整年自己作為第一提案人的法律提案只有一件，根本是一個連自己工作都做不好的立法委員，倒是造謠很認真，打架衝第一個，被推擠還生氣，笑死。還說李彥秀澄清多次？奇怪了，title改那麼多次的理由都還說不清楚，澄清在哪裡倒是完全看不出來。」

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