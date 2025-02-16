「跳反就要付出代價」 閩南狼控國民黨抹黃打壓異議者

「閩南狼」陳柏源向國民黨喊話「要嘛就像我一樣自爆，否則未來更多內幕會被揭露。」（記者羅國嘉攝）

2025/02/16 20:38

〔記者羅國嘉／新北報導〕公民團體「罷洪刻不容楷」今（16）日在淡水殼牌倉庫舉辦「民主園遊會」，現場氣氛熱烈，吸引眾多支持者共襄盛舉。然而，活動過程中，近期遭國民黨桃園市議員詹江村爆料的「閩南狼」陳柏源發聲，指控國民黨以抹黃手段打壓異議者，並直言「跳反就要付出代價」。

站上舞台的陳柏源，面對支持者時語氣沉重。他坦言，對於自己的過去行為，他願意接受批評，但更重要的是「大家要思考詹江村的爆料內容從哪裡來？」他懷疑這是來自中國的打壓手段，並質疑國民黨是否也同樣被中共掌控。

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陳柏源向國民黨喊話「每次去海峽論壇之後，都去了哪裡？有沒有俄羅斯甜點、巴基斯坦甜點、閩南甜點？」質疑國民黨內部是否同樣涉及醜聞，並警告「要嘛就像我一樣自爆，否則未來更多內幕會被揭露。」台下不少民眾鼓掌叫好，現場氣氛達到高點。

談及為何選擇「跳反」，陳柏源眼神堅定，表示許多人不敢發聲，是因為害怕被中國抓住把柄，遭到輿論攻擊，甚至面臨更嚴重的報復。他呼籲「我們應該給這些人勇氣，讓他們知道還有一條路，就是站在台灣人民這一邊。」

談及自己戴墨鏡的原因，他一度哽咽，並坦承「有時候真的會想哭，但我不想讓大家看到。」最後也特別感謝網紅八炯的力挺，並強調「在利益和生命之間，國民黨已經選擇了利益，但我們要選擇民主與自由。」#

反共網紅八炯（左）、「閩南狼」陳柏源（右）出席公民團體「罷洪刻不容楷」在淡水殼牌倉庫舉辦的「民主園遊會」。（記者羅國嘉攝）

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