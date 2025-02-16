為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    美國務院官網刪不支持台獨 黃國昌：感謝川普政府強化台美關係

    民眾黨主席黃國昌（中）。（記者方賓照攝）

    民眾黨主席黃國昌（中）。（記者方賓照攝）

    2025/02/16 18:21

    〔記者林哲遠／台北報導〕美國國務院13日更新官網的美台關係現況頁面，刪除「不支持台獨」等文字，新增期待兩岸分歧能以「不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式」解決。民眾黨主席黃國昌今日表示，感謝川普政府持續對台支持，以及對台美關係的強化；民眾黨今年將籌劃赴華府參訪，與各界人士有更多深入交換意見的機會，為台美關係之強化貢獻心力。

    黃國昌指出，川普政府對於維持台灣的民主自由，反對中國片面改變台海關係的現狀、支持台灣自我防衛的能力、反對以脅迫的方式危及台灣人民的安全與社會經濟體制，同時促進兩岸的溝通對話，維持台海的和平等價值，與民眾黨基本政策主張相一致。

    黃提及，他在2012至2013年曾獲美國國務院邀請，赴美擔任傅爾布萊特學者計畫，深刻體認到這樣的交流，有助於促進台美人民相互理解、形成更緊密的合作關係。民眾黨希望推動台美間在各領域的人才流動與彼此學習。

    「樂見美國持續支持台灣有意義的參與國際組織，讓台灣人民聲音被聽見，也使台灣在國際社會中扮演更重要的角色。」黃國昌強調，民眾黨樂於扮演更積極的推手，今年民眾黨也將籌劃赴華府參訪，與各界人士有更多深入交換意見的機會，為台美關係之強化貢獻心力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播