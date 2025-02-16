美國務院官網刪不支持台獨 黃國昌：感謝川普政府強化台美關係

民眾黨主席黃國昌（中）。（記者方賓照攝）

2025/02/16 18:21

〔記者林哲遠／台北報導〕美國國務院13日更新官網的美台關係現況頁面，刪除「不支持台獨」等文字，新增期待兩岸分歧能以「不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式」解決。民眾黨主席黃國昌今日表示，感謝川普政府持續對台支持，以及對台美關係的強化；民眾黨今年將籌劃赴華府參訪，與各界人士有更多深入交換意見的機會，為台美關係之強化貢獻心力。

黃國昌指出，川普政府對於維持台灣的民主自由，反對中國片面改變台海關係的現狀、支持台灣自我防衛的能力、反對以脅迫的方式危及台灣人民的安全與社會經濟體制，同時促進兩岸的溝通對話，維持台海的和平等價值，與民眾黨基本政策主張相一致。

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黃提及，他在2012至2013年曾獲美國國務院邀請，赴美擔任傅爾布萊特學者計畫，深刻體認到這樣的交流，有助於促進台美人民相互理解、形成更緊密的合作關係。民眾黨希望推動台美間在各領域的人才流動與彼此學習。

「樂見美國持續支持台灣有意義的參與國際組織，讓台灣人民聲音被聽見，也使台灣在國際社會中扮演更重要的角色。」黃國昌強調，民眾黨樂於扮演更積極的推手，今年民眾黨也將籌劃赴華府參訪，與各界人士有更多深入交換意見的機會，為台美關係之強化貢獻心力。

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