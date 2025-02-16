國民黨批罷免浪費公帑 尹立列3點：對民主制度的荒謬指控

尹立痛批國民黨面對罷免時雙標。（資料照）

2025/02/16 18:57

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白過去一年聯手毀憲亂政、強闖爭議法案、濫刪預算，引爆人民怒火，針對國民黨區域立委的大罷免浪潮掀起，但藍白反過來批罷團都是民進黨側翼，發動罷免是浪費公帑、浪費時間。對此，WeCare高雄發起人、前高雄市文化局長尹立列舉3個事實反駁藍白論述，直指過去多數成案的罷免案都是由藍營的人主導，現在公民團體發起對藍營政治人物的罷免時，藍營卻出來批抨擊罷免制度，根本就是雙重標準，是對民主制度的荒謬指控！

尹立15日在臉書發文，「國民黨罷免雙標，過去狂推，如今反對，究竟為何？近來藍白陣營頻頻強調罷免案『浪費公帑』，企圖將罷免制度汙名化。然而，回顧近年來的罷免案例，國民黨才是發起罷免的主要推手，如今卻指責罷免投票是『浪費資源』，這種標準不一的做法，引發外界質疑其政治動機。」

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尹立接著列舉3個事實，「首先，罷免是公民權利，選舉成本不能成為阻礙。罷免與選舉、公投一樣，都是民主機制的一環，政府依法必須編列相關預算，確保選務順利進行。若罷免案進入第三階段投票，政府須負責印製通知單、設置投票所等，這是行政執行的必要成本。然而，藍白勢力刻意操作「罷免浪費公帑」的論述，顛倒因果，企圖讓選民對罷免機制產生負面觀感。按照這種邏輯，選舉同樣耗費公帑，是否就不應舉行？這顯然是對民主制度的荒謬指控。」

「再來，誰才是真正濫用罷免？國民黨紀錄最驚人。自罷免法修正後，進入投票階段的罷免案共有7起，其中大部分由國民黨成員主導，包括黃國昌、黃捷、王浩宇、陳柏惟、林昶佐等人，這些案件背後都有國民黨積極動員的影子。然而，當公民團體發起對國民黨政治人物的罷免時，國民黨卻開始大力抨擊罷免制度，這種『自己可用，別人不能用』的雙重標準，令人瞠目結舌。」

「最後是連署亂象、行政打壓，國民黨的『民主扼殺術』。過去，國民黨推動的罷免與公投案，連署書錯誤率驚人，不僅浪費選委會人力查驗，甚至出現偽造簽名等情況，這才是真正的行政資源浪費。此外，當公民團體發起罷免國民黨政治人物時，往往會遭遇縣市長的行政打壓，甚至有連署店家遭惡意檢舉、查水表的情況，這與當初國民黨全力發起罷免時的情況截然不同，充分暴露其對罷免權的選擇性支持。」

尹立直言，「民主不能容許『只准州官放火，不許百姓點燈』，罷免制度本是民主政治的一部分，但國民黨卻將其作為政治工具，當自己發動時是『民意展現』，當別人發起時卻變成『浪費公帑』，這種雙重標準操作，讓人看清其政治計算。若要討論罷免制度是否應修改，應當從制度面進行理性探討，而非在有利時就大力使用、不利時就全盤否定。民主不能是單向道，公民權利更不應成為政黨操弄的籌碼。」

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