曹興誠批「地下共產黨員」 徐巧芯：敢再大聲說我立刻提告

徐巧芯反批曹興誠如果敢再大聲說她是共產黨員，她會立刻提告，不敢就閉嘴。（資料照）

2025/02/16 17:30

〔記者林哲遠／台北報導〕全台掀起罷免潮，聯電創辦人曹興誠近日扛下罷免國民黨立委徐巧芯領銜人一職，並與徐巧芯連日砲火不段。曹董今（16）日呼籲，請不要再被國民黨立院黨團總召傅崐萁、立法院長韓國瑜、徐巧芯等「地下共產黨員」，一騙再騙，應請不分藍綠投入罷免、抗共保台；徐巧芯稍早則反批，如果敢再大聲說徐巧芯是共產黨員，她會立刻提告，不敢就閉嘴。

徐巧芯在臉書發文表示，她很少去中國，曹興誠指的什麼跟哪個大陸高官見面，自己根本沒去 ，所以曹也不敢提到她的名字。「我不是地下共產黨員，如果你敢再大聲說徐巧芯是共產黨員，我會立刻提告，不敢你就閉嘴。」

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「我去中國，當然敢喊中華民國！曹興誠不敢，就說別人也不敢？」徐巧芯批評，她又不是曹興誠那樣鬥爭張忠謀、轉移晶片技術給中共、背棄自己國家、逃稅逃到新加坡、推動統一公投的反賊，「你不敢不等於我不敢好嗎？你做的那些背骨事，我也沒做過好嗎？」

徐巧芯也提及，她之所以酸曹董愛罷免就自己出錢，是因為曹曾說要捐30億強化國防，但帳目不清，未見下文；說要投入6億，訓練300萬「黑熊勇士」，至今沒看到人，救災救難也從不見人影；說要捐4億，訓練30萬名「保鄉神射手」，加強防衛能力，請問人在哪；一方面說6點投票8點就統一，還要讓「大陸參與台灣選舉」，卻把一向愛國且愛好和平的人全部打成中共同路人，還說年輕人該犧牲就要犧牲。

徐進一步強調，這局很簡單，與曹興誠一樣認同「中華民國已經滅亡」的支持罷免；跟她一樣堅持「中華民國是主權獨立的國家」依然存而且會一直存在的，請不同意罷免。

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