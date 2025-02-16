高市青年局長張以理辭職獲准明卸任 將投入左楠區議員選舉

張以理（右）任內經常與年輕人打成一片。（資料照）

2025/02/16 17:25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市青年局長張以理準備投入左楠區議員選舉，向市長陳其邁提出辭呈獲准，將於明天（17日）正式卸任，職缺暫由副局長汪小芬代理。

張以理是在今年1月於議會備詢時，首度坦承自己有意挑戰下屆市議員選舉，當時市長陳其邁也表態支持，強調如果他生涯有參選規劃，希望能專心專職參選。

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高雄市政府今天下午證實，市長已批准張以理的辭呈；市府感謝張以理任內，大力推動青年創業等政策，實踐陳其邁市長「打造青年友善城市」願景，吸引青年在高雄實現理想；陳其邁也稱讚張以理是「點子王」，發想許多優秀創新想法，期許他日後為社會作更多貢獻。

張以理是於在2020年8月24日上任，在青年局服務1272個日子，協助市府推行多項重大青年政策，包括「青年公共參與」計畫、「市政有學聲」論壇，藉由青年志工團推動國際交流，並鼓勵青年及學子直接與市府對話。

高市府強調，張以理將陳其邁市長「協助鼓勵青年創業」列為首要重點推動項目，透過「雄挺利」、「青創補助計畫」等協助，提供利息補貼與創業發展資金支持；「高雄青年攤車品牌輔導計畫」為微型創業者強化品牌經營；此外打造Pinway駁二青創空間，提升青年競爭力。

高市府表示，張以理任內勇於任事、落實政策，為年輕世代搭建更友善的發展環境，感謝其辛勞，也祝福未來一切順利；至於青年局長職務，暫由副局長汪小芬代理。

張以理辭職後，計畫投入民進黨左楠區議員初選，民進黨立委李柏毅上任後，目前國民黨在左楠區有5席市議員，包含李眉蓁、李雅芬、陳玫娟、陳麗珍與白喬茵，民進黨只剩2席包含李雅慧、黃文志，及無黨籍1席陳善慧，預料將有爭取的空間。

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