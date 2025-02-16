徐巧芯要求出罷免費用 曹興誠批：憲法常識不足當什麼國會議員

前聯電董事長曹興誠今天說，國家最不該出的錢，就是「養老鼠咬布袋」，尤其台灣人民發現他們辛辛苦苦繳的納稅錢，竟然以高薪在養一堆不但不稱職，甚至還叛國賣台的立委。（資料照）

2025/02/16 16:50

〔記者陳鈺馥／台北報導〕全台掀起罷免潮，國民黨立委徐巧芯、王鴻薇近日主張，罷免費用應由前聯電董事長曹興誠來出。曹興誠今天發文痛批，她們連最基本的憲法常識都不足，還好意思繼續當什麼國會議員呢？人民群起罷免之，只是剛好而已。

「徐巧芯、王鴻薇被罷免嚇得胡言亂語！」曹興誠指出，「前日徐巧芯和王鴻薇合開記者會，說罷免費用應該由我曹老道來出，這很可笑」。她們的邏輯是說，罷免沒必要、浪費錢；還想扭曲事實、移轉焦點，說罷免她們，不是由於天人共憤，而只是我曹老道一個人的主張。

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曹興誠質疑，事實上，選舉、罷免和創制、複決，都是憲法賦予人民的「四大民權」。身為立法委員，居然要求選舉罷免由私人付費？顯然她們連最基本的憲法常識都不足！還好意思繼續當什麼國會議員呢？人民群起罷免之，只是剛好而已。

曹興誠強調，國家最不該出的錢，就是「養老鼠咬布袋」。尤其台灣人民發現他們辛辛苦苦繳的納稅錢，竟然以高薪在養一堆不但不稱職，甚至還叛國賣台的立委。這件事讓大家忍無可忍，所以才會群情激憤地發起了大罷免。

曹興誠批評，讓大家都感到不齒的徐巧芯，居然還敢騙她的支持者，說她愛中華民國。他要請問徐巧芯，傅崐萁到中國去的時候，敢開口說出一句「中華民國」嗎？不敢說出中華民國，就是承認「一個中國」等於「中華人民共和國」。這時候還贊成兩岸同屬「一個中國」，就是附和中共，承認中華民國已經滅亡；當然就是背叛了中華民國。

曹興誠進一步質問，妳曾說傅崐萁是「讓你病、要你命」的黨內病毒，為什麼妳現在唯「傅命」是從？所謂愛中華民國的你，竟然趴在背叛中華民國的病毒身上訴苦假哭，那時候你心裏還有中華民國嗎？

他呼籲，真心擁護中華民國的人，請不要再被傅、韓、徐、王這些「地下共產黨員」，明裏一套、暗裏一套的招術一騙再騙。請大家不分藍綠，一起投入罷免，抗共保台。

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