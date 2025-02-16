主計總處列藍白濫刪預算12大不合理 林俊憲：不罷能行嗎？

藍白聯手大幅濫刪中央政府今年度總預算。（資料照）

2025/02/16 17:22

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白上月21日聯手大幅濫刪中央政府今年度總預算，引爆人民怒火，為大罷免添加更多柴火。民進黨立委林俊憲今天下午分享行政院主計總處整理的「藍白12項預算案大發明」，痛批總預算案三讀後已過了快一個月，藍白還不敢送出立法院，整天甩鍋給行政院，「不罷，能行嗎？」

林俊憲今天下午在臉書發文，「這次的總預算，主計總處雖然不當端木正背鍋，但身為政府會計主管機關，還是要點出不合理之處。以下是主計總處整理出的，史無前例、藍白的12項預算案大發明。首先是『刪減總數未宣讀』，立法院未宣讀刪減總數，依所列數字加總為2076億元，但主計總處計算僅刪減1439億元，史無前例的混亂。」

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「第二是『部分刪減提案竟超出預算數』，如外交部『媒體政策及業務宣導費』，被刪到近『負3000萬元』，史無前例的『負預算』，要公務員繳錢上班嗎？第三是『刪減總數史上最高』，依立法院宣讀內容加總，總預算案刪減數是2076億元，史無前例的超高。第四是『要求政院自行大量調整刪減數』。立法院放棄審議權，要行政院自行調整刪減達636億元，史無前例的違反責任政治原則。」

「第五是『凍結數史上最高』，主計總處核算凍結數高達1381億元，史無前例的暴增。第六是『多案解凍條件困難』，多項凍結案的解凍條件難以達成，將造成機關運作無法延續，史無前例的障礙。第七是『特定機關業務費被針對』，包括總統府（刪13.18％、凍61.07％）、監察院（刪96.5%、凍12.87%）、行政院（刪45.44％、凍38.19％） 、黨產會（刪63.7％、凍12.87％）等，嚴重影響機關基本運作，史無前例的癱瘓。」

「第八是『特定項目被集中刪減』，大陸地區旅費統刪80％、國外旅費及出國教育訓練費統刪60％、媒體政策及業務宣導費刪減60％、特別費刪減60％，史無前例的針對性。第九是『政策宣導標案被迫脫離現實』，政策宣導單一廠商得標金額不得超過5％，史無前例的與現實脫節。第十是『一般事務費通刪10%』，數額達往年2至3倍之多，完全沒有考慮各機關實際業務差異及辦理必要性，史無前例的通盤均刪。」

「第十一是『原民會凍結案違憲』，會部分凍結提案，解凍條件違反大法官釋字第391號，史無前例的違憲。第十二是『部分通刪不得流用』，國外旅費及出國教育訓練費、國內旅費、特別費，都設有不得流用的限制，且指定刪減項目未授權科目自行調整，史無前例的影響業務推動。」

林俊憲最後痛批，「然後到現在2月中了，總預算還不敢送出來、還想甩鍋叫行政院想辦法，自己刪自己、自己監督自己。不罷，能行嗎？」

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