國中老師嘆「政治立場變了」 黃國昌：相信大家挺的是台灣的民主

台灣民眾黨代理主席黃國昌出席新北黨部幹部座談。（記者王藝菘攝）

2025/02/16 16:06

〔記者陳奕劭／新北報導〕立委黃國昌昨天（15日）成功當選民眾黨主席，接棒前主席柯文哲，但黃國昌的國中老師也在同天受訪感嘆「政治立場變了」，長老教會牧師也說「後悔支持過他」。黃國昌今天受訪說，尊重不同的政治立場，相信大家挺的是台灣的民主，如果他們過去無法認同國民黨一黨專政，又如何認同民進黨成為最討厭的模樣？

黃國昌出席民眾黨新北幹部首場座談會，媒體詢問，國中老師在罷免立委王鴻薇的攤位受訪說，黃國昌品學兼優還擔任班長，做事仔細認真，卻也感嘆政治立場轉變，而長老教會的牧師也說，他很後悔以前曾支持過黃國昌。

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黃國昌回應，不管是在人生的什麼階段，過去老師教導的恩情永遠都是放在心裡，他也尊重老師與牧師過去長時間支持民進黨，為台灣民主而努力。他強調，相信老師與牧師也能同意，台灣走過國民黨一黨專政的時代，挺的是國家與台灣民主，如果無法認同國民黨一黨專政，又如何能認同民進黨竟然成為自己過去最討厭的模樣，控制媒體、檢調，希望把台灣變成民進黨一黨獨大的國家，相信老師與牧師也認同，「這絕非台灣之福，也不是人民之福」。

媒體詢問，時代力量黨主席王婉諭稱，黃國昌可能當滿4年立委，可能最終要參與2028年的總統選舉？黃國昌發起打倒綠衛兵行動，接下來是否動員黨員參加？

黃國昌回應，每個政治人物發言要本於事實基礎，對於他黨或個人毫無根據、說三道四的臆測，恐怕不是負責任的政治人物應該展現的風範；他強調，「打倒綠衛兵」非他個人或黨發起的行動，而是自主公民看不下去民進黨所做所為，集結起來反對綠色威權。

媒體詢問，未來接任主席後，如何拿捏黨團與黨務的比例，黃回應，他一貫的個性負起責任，面對工作全力以赴，前面有一位女士稱「小草可能變小蔥」，他要澄清，「小草就是台灣民眾黨的小草」，未來會成為大草原。

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