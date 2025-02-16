非台南市民在台南不孤單！ 逾20店家挺「割藍委」遍地開花

基進黨台南黨部主委甫由原黨部執行長吳依潔（圖）接任，她幾乎每日回訪參與大罷免的店家，協助回收罷免單並了解狀況。（記者王姝琇攝）

2025/02/16 16:21

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市區數十間餐飲業者響應全國大罷免，參與店家窗戶貼滿各式罷免視覺宣傳及訴求，開放索取空白罷免書，或透過網路串連，讓「非台南市民在台南不孤單」。

基進黨台南黨部主委甫由原黨部執行長吳依潔接任，首要任務就是罷免不適任藍委，團隊收集不適任藍委的空白罷免書，提供給響應大罷免的店家，包含新竹市長高虹安在內，名單共有36人。

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位在神農街的BELONGINN，窗戶貼滿罷免視覺宣傳及訴求，「提供全台空白罷免單，非台南市民在台南不孤單……台灣是台灣人的台灣」、「傅崐萁總召下台．退出朝野協商」、「三大爭議法案．退回委員會逐條討論」、「回復國會．合議制民主秩序」，在市區觀光熱門景點相當醒目。

採訪這天，吳依潔依約前來BELONGINN回收填好的罷免單，發現空白罷免單已被索取一空的是台北市立委羅智強，另有2位分別設籍綠島及桃園的民眾特地前來填單，罷免對象是台東縣黃建賓和桃園市魯明哲；隨機再問路人對遭提出罷免的立委，「聲勢最高」的則是台北市徐巧芯。

BELONGINN店長提到，老闆個性實事求是，響應大罷免之前，就曾為守護民主參與其他活動，確實遇過不理性的民眾私訊「不好聽的話」，但老闆總認為每個人都有表達自我的權利，店長也不諱言，「對生意有些許影響，但若因此不上門消費，那也是每個人的選擇，應互相尊重。」

在神農街上BELONGINN也不孤單，對面「初衷燒烤」也參與活動，還有較遠的安南區林家肉燥飯，店家表示，雖然所在地遊客不多，但堅定的心和大家一樣。另外還有頗具知名度的南區鹽埕白雪咖啡、中西區龍亭餐廳，其中龍亭透過網路分享也成功號召不少同業加入「割藍委」行列。

吳依潔說，透過網路號召店家響應全國大罷免，首日就有逾20店家私訊報名，強調雖然在地沒有不適任立委遭罷免，但說到守護民主，台南市沒有置身事外，10多個店家在社群平台討論激烈，也紛紛響應號召，20多間店大都集中在觀光客眾多的市區範圍，齊聲呼籲站出來捍衛自身權利。

位在神農街的BELONGINN，窗戶貼滿罷免視覺宣傳及訴求。（記者王姝琇攝）

基進黨台南黨部為每間響應全國大罷免的店家準備空白罷免書，包含新竹市長高虹安在內，名單共36人。（記者王姝琇攝）

台南市區熱門景點神農街，就有BELONGINN、初衷燒烤2店家響應全國大罷免「割藍委」行動。（記者王姝琇攝）

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