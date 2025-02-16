為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    北市青年局訪名古屋 推動青年與體育交流

    台北市青年局長殷瑋（左）致贈名古屋市長廣澤一郎（右）新春著色斗方及台灣茶禮盒。（圖由台北市青年局提供）

    台北市青年局長殷瑋（左）致贈名古屋市長廣澤一郎（右）新春著色斗方及台灣茶禮盒。（圖由台北市青年局提供）

    2025/02/16 16:09

    〔記者林承鴻／台北報導〕台北市青年局長殷瑋近日率團訪日，最後一站拜會名古屋市政府，與名古屋市副市長杉野綠、兒童青年局長佐藤誠司及體育市民局長鳥羽義人，就市民運動推廣、兒童與青少年支持、文化歷史傳承及環境保護等議題討論。

    此行拜會名古屋市政府，殷瑋轉交台北市長蔣萬安致名古屋市長廣澤一郎的親筆信，展現台北市對國際合作的高度重視。殷瑋提到，台北與名古屋兩市都擁有同名的職棒「龍」隊——名古屋的中日龍與台北的味全龍；在動物保育領域，去年3月台北木柵動物園的馬來貘「貘豆」抵達名古屋東山動植物園，為兩市在野生動物保育合作寫下新篇章。

    杉野綠表示，名古屋市代表團兩週前剛前往立陶宛首都維爾紐斯市交流，得知台北市與維爾紐斯市自1998年締結為姊妹市，如今即迎來台北市訪問，讓他深感國際合作關係的奇妙緣分，希望未來名古屋、台北與維爾紐斯3座城市能像日式飯糰般緊密結合，形成穩固的國際合作夥伴關係。

    名古屋市將於2026年秋天舉辦亞運，台北市則將於今年5月迎來雙北世壯運，名古屋市議會自民黨團總召藤田和秀表示，這兩項賽事具有密切關聯，天時地利人和，若能進一步深化合作，將是一次寶貴的機會。

    台北市青年局「青年赴海外實習計畫」攜手10家國際機構，提供18至45歲台北市民赴海外實習機會，涵蓋AI科技、商業行銷、人資管理、生態環境、公共參與等多元領域，計畫提供機票補助、每月實習生活津貼、行前培訓、簽證及必要保險等，實習地點遍布紐約、矽谷、洛杉磯、華盛頓、新加坡、曼谷等9大城市，線上報名期限至3月6日中午12時。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播