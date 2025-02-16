北市青年局訪名古屋 推動青年與體育交流

台北市青年局長殷瑋（左）致贈名古屋市長廣澤一郎（右）新春著色斗方及台灣茶禮盒。（圖由台北市青年局提供）

2025/02/16 16:09

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市青年局長殷瑋近日率團訪日，最後一站拜會名古屋市政府，與名古屋市副市長杉野綠、兒童青年局長佐藤誠司及體育市民局長鳥羽義人，就市民運動推廣、兒童與青少年支持、文化歷史傳承及環境保護等議題討論。

此行拜會名古屋市政府，殷瑋轉交台北市長蔣萬安致名古屋市長廣澤一郎的親筆信，展現台北市對國際合作的高度重視。殷瑋提到，台北與名古屋兩市都擁有同名的職棒「龍」隊——名古屋的中日龍與台北的味全龍；在動物保育領域，去年3月台北木柵動物園的馬來貘「貘豆」抵達名古屋東山動植物園，為兩市在野生動物保育合作寫下新篇章。

請繼續往下閱讀...

杉野綠表示，名古屋市代表團兩週前剛前往立陶宛首都維爾紐斯市交流，得知台北市與維爾紐斯市自1998年締結為姊妹市，如今即迎來台北市訪問，讓他深感國際合作關係的奇妙緣分，希望未來名古屋、台北與維爾紐斯3座城市能像日式飯糰般緊密結合，形成穩固的國際合作夥伴關係。

名古屋市將於2026年秋天舉辦亞運，台北市則將於今年5月迎來雙北世壯運，名古屋市議會自民黨團總召藤田和秀表示，這兩項賽事具有密切關聯，天時地利人和，若能進一步深化合作，將是一次寶貴的機會。

台北市青年局「青年赴海外實習計畫」攜手10家國際機構，提供18至45歲台北市民赴海外實習機會，涵蓋AI科技、商業行銷、人資管理、生態環境、公共參與等多元領域，計畫提供機票補助、每月實習生活津貼、行前培訓、簽證及必要保險等，實習地點遍布紐約、矽谷、洛杉磯、華盛頓、新加坡、曼谷等9大城市，線上報名期限至3月6日中午12時。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法