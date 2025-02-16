美國務院刪「不支持台獨」 涉外人士：破除「疑川論」、視台獨立個體

美國國務院官網13日更新「美台關係現況」，刪除美國長年來「不支持台獨」的立場。圖為台美兩國國旗。（路透資料照）

2025/02/16 15:53

〔記者陳昀／台北報導〕美國國務院13日更新官網的美台關係現況頁面，刪除「不支持台獨」等文字，新增期待兩岸分歧能以「不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式」解決，支持台灣國際參與的語氣更強，還提到台灣與五角大廈的合作。涉外人士表示，這破除親中派連日的「疑川論」、「疑美論」操作，即使美國仍無法將台灣視為國家，但實質上更肯定台灣獨立自主的地位。

涉外人士指出，由於美國總統川普的發言風格，國內親中陣營眼見有機可趁，連日大肆操弄「疑川論」、「疑美論」，甚至質疑美國會出賣台灣；不過，美國國務卿盧比歐上任後的新版各國關係現況，不只視台灣為印太地區最的重要夥伴，描述也比以往更為正面、積極，顯見台美間的互信穩固、溝通順暢，也破除不實傳言。

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該人士表示，台美關係史上最好的頂點，也不斷往上突破，雙方密集合作的項目包括「全球合作暨訓練架構」（GCTF）、「台美21世紀貿易倡議」、台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD），均獲高度認可，且有更具體、明確的願景，台美關係在過去8年的穩固基礎上，更深化彼此的連結與互動。

涉外人士坦言，美國至今仍無法將台灣視為國家、建立正式的官方關係，但無論是刪除「不支持台獨」等文字，或表達「期待兩岸分歧能以兩岸人民都能接受的方式化解、支持台灣成為國際組織的正式會員」，都是實質上將台灣視為獨立的個體，徹底打臉中國所宣稱的內政問題、國內事務，延續前總統蔡英文、賴清德總統不斷重申的兩岸互不隸屬之說。

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