罷免潮力挺罷藍委 八炯：要到金門也願意

「文山退葆」團隊今天在興隆公園舉行連署活動，邀請反共網紅八炯與閩南狼助講。（記者蔡思培攝）

2025/02/16 14:53

〔記者蔡思培／台北報導〕大罷免潮來臨，罷免台北市文山區立委賴士葆的「文山退葆」團隊今天在興隆公園舉行連署活動，也邀請反共網紅「八炯」到場宣講。罷團指出，第一階段已經送件，有信心賴士葆罷免案最後一定可進入投票階段。八炯也提到，只要有罷免團體邀請都會盡量幫忙，若需要到金門縣他也願意。

「文山退葆」團隊今天在興隆公園舉行連署活動，邀請反共網紅八炯與閩南狼助講。八炯在助講中批評賴士葆，一方面要刪預算，一方面又主張發現金抗通膨，他認為疫情時期大家無法出門上班，當時發現金可以刺激消費，但現在台灣內需旺盛，很多民眾一年出國數次，經濟相較2015年好很多，反觀中國還在經濟通縮。他也不贊同國民黨立委想發現金抗通膨，這可能會摧毀台灣的經濟。

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「文山退葆」發起人林先生說，罷免第一階段已經送件，也有信心賴士葆罷免案一定可以投票。他提到，過渡期會安排較多舉牌活動，請民眾等候通知，中選會告知罷免第二階段啟動就會聯繫民眾，第二階段希望蒐集到三萬份連署。他也預告，接下來週末還會邀請其他名人、網紅宣講，在罷免過渡期延續熱度。

八炯也提到，現在有年輕人多站出來是好事，但文山區受眾多是中老年人，他們可能不會看異溫層的資訊，進行空戰、陸戰可能接收不到。他認為現在要多以正藍軍論述，若有經費可以多印製宣傳文宣，論述一定要用正藍軍，不能與民進黨、綠營有關，這樣的方式比較難撼動深藍群體。

八炯也說，只要有罷免團體邀請他，且時間允許都會幫忙。他提到，金門縣立委陳玉珍罷免若能通過第一階段能，他也願意到金門掃街、演講；而連江縣立委陳雪生罷免案他也願意支持。

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