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    黃國昌前支持者怒丟香蕉皮抗議 痛批「政壇偽君子」

    黃國昌扮演者身穿名為「利益」的白色T恤，頭像也換成如今的模樣，向黃國昌表達不滿。（記者陳奕劭攝）

    黃國昌扮演者身穿名為「利益」的白色T恤，頭像也換成如今的模樣，向黃國昌表達不滿。（記者陳奕劭攝）

    2025/02/16 13:41

    〔記者陳奕劭／新北報導〕台灣民眾黨第二屆黨主席補選投票結果昨天（15日）出爐，立委黃國昌奪下8903票，成功當選民眾黨主席。但一群曾經支持黃國昌的民眾今天（16日）聚集板橋區服務處丟擲香蕉皮抗議，痛批黃國昌就是政壇偽君子，與國民黨聯手毀憲亂政，表現像「邱毅的香蕉」。

    黃國昌昨天當選民眾黨主席，但一群曾經相信他的民眾卻對他感到失望，今天聚集黃國昌板橋服務處前，高呼「國昌當主席，又要換層皮」、「民眾訴求，蔥耳不聞、法案素質，濫竽蔥數」、「香蕉皮行線，國昌不再見」等口號抗議，民眾強調，黃國昌就是政壇偽君子，今天要來揭發真面目，他不配與以前的民眾站在一起。

    現場演出行動小短劇，介紹黃國昌從2014年太陽花學運到2024年當選民眾黨立委的故事，黃國昌扮演者穿著名為「理念」的黃色外套，以青年導師的形象現身，卻突然脫去外套，展示名為「利益」的白色T恤，頭像也換成如今的模樣，象徵10年間的變化，民眾喊出「黃皮白肉，無比醜陋」、「國昌當主席，又要換成皮」等口號，並向黃國昌扮演者丟擲香蕉皮。

    抗議民眾勇者（化名）表示，一開始看到黃國昌「電狗官」對他蠻有好感，但看到他不出來參選立委感到奇怪，懷疑時代力量同志排擠他，後來才發現，黃國昌不只掌握時代力量，還放任支持者霸凌同志，最後退出時力並加入民眾黨，讓他實在看不下去。

    19歲抗議民眾腸腸（化名）說，他曾是黃國昌揭弊直播的忠實觀眾，2022年選舉結束後，也很開心看到黃回來直播，那時黃常以外人角度談論時代力量運作，還把立院一讀正常程序解釋為「國會空轉」，聊天室也問他「何時加入民眾黨」，讓他愈看愈奇怪，沒想到黃國昌真的跳黨了，也讓他徹底轉黑。

    黃國昌前支持者今天聚集板橋區服務處丟擲香蕉皮抗議，痛批黃國昌就是政壇偽君子。（記者陳奕劭攝）

    黃國昌前支持者今天聚集板橋區服務處丟擲香蕉皮抗議，痛批黃國昌就是政壇偽君子。（記者陳奕劭攝）

    民眾強調，黃國昌就是政壇偽君子，今天要來揭發真面目，他不配與以前的民眾站在一起。 （記者陳奕劭攝）

    民眾強調，黃國昌就是政壇偽君子，今天要來揭發真面目，他不配與以前的民眾站在一起。 （記者陳奕劭攝）

    民眾向黃國昌扮演者丟擲香蕉皮抗議，表達對背棄理想的不滿。（記者陳奕劭攝）

    民眾向黃國昌扮演者丟擲香蕉皮抗議，表達對背棄理想的不滿。（記者陳奕劭攝）

    黃國昌扮演者在行動短劇穿著名為「理念」的黃色外套，以青年導師的形象現身。（記者陳奕劭攝）

    黃國昌扮演者在行動短劇穿著名為「理念」的黃色外套，以青年導師的形象現身。（記者陳奕劭攝）

    黃國昌扮演者在行動短劇突然脫去外套，展示名為「利益」的白色T恤。（記者陳奕劭攝）

    黃國昌扮演者在行動短劇突然脫去外套，展示名為「利益」的白色T恤。（記者陳奕劭攝）

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