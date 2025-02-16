台中氣爆傷者有現役澳門特警 官員：非常低階警員

台中新光三越13日發生嚴重氣爆。（圖由民眾提供）

2025/02/16 13:04

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台中新光三越百貨發生氣爆，澳門遊客1家7口路過受到波及，釀2死5傷，其中1名男傷者為現役特警隊員，遭外界質疑為何澳門的現役特警能夠進入台灣。陸委會表示，澳門居民申請來台，符合規定者即准許來台；官員透露，此人是非常低階的警員，若是特首辦或政務官員就不會准許入台。

台中新光三越13日發生嚴重氣爆案，造成4死38傷，從澳門來台旅遊的鄧姓家族一家7口走在人行道上，澳門籍的祖父母遭掉落的玻璃帷幕砸中當場死亡，2歲孫女重傷昏迷，其餘4人輕重傷。

請繼續往下閱讀...

澳門治安警察局日前表示，當中1名死者為澳門退休警員，其中1名男傷者為現役澳門特警隊員。治安警向死者家屬及傷者致以最深切慰問，將與特區政府旅遊危機協助小組保持緊密溝通，提供適切協助。

香港藝術家黃國才發文質疑，為什麼「中共國」澳門警察可以自由進入台灣？中共國香港警察、香港國安公署的國安，是否也能透過入境時掩飾自己職業，就能自由進出台灣？做為澳門及香港的警察，必須發誓效忠中共，他們入境時究竟是填報什麼職業？有沒有說謊？

黃國才指出，台灣入境處情報當局有沒有能力，即時調查到真實的職業背景？這會否成為台灣國防漏洞？不要再讓這種建築悲劇發生，更不要讓明明可以預防的邊境運作，變成更大影響全國國民的國防大悲劇。

知情官員今天表示，澳門民眾申請來台觀光，符合規定就會准許來台，事前都有掌握其職業身分。該名男子年紀30多歲，只是一名澳門低階警員，並非台灣註記在案的人員，雖然澳門不准台灣官員赴澳，台灣也不會限制一般的港澳公務員來台，除非是特首辦、律政司、國安處等處長級以上政務官員。

他指出，該名年輕、低階警員是與家人一同來台旅遊，卻不幸遭遇氣爆意外，2歲女兒身受重傷，2名家人不幸罹難，不需要過度解讀其職業。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法