美國務院官網刪除「不支持台獨」 外交部回應了

外交部表示，文字內容正面友我，反映台美緊密友好的夥伴關係，外交部長林佳龍感謝川普政府持續展現對台海和平穩定、台美經貿科技夥伴關係、台灣國際空間的重視。 （資料照）

2025/02/16 12:36

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美國刪了「不支持台獨」！川普政府「魯比歐版本」上線

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國國務院13日更新官網的美台關係現況頁面，刪除「不支持台獨」等文字，新增期待兩岸分歧能以「不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式」解決。外交部今（16）日表示，文字內容「正面友我」，反映台美緊密友好的夥伴關係，外交部長林佳龍感謝川普政府持續展現對台海和平穩定、台美經貿科技夥伴關係、台灣國際空間的重視。

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外交部表示，國務院除再次確認台灣是領先的民主政體與科技重鎮，及美國在印太區域的關鍵夥伴，並彰顯台灣已成為美國在貿易與投資、半導體及其他關鍵供應鏈、投資審查、科技、健康、教育及推動民主價值等領域的重要夥伴。

外交部指出，美方強調持續關注台海和平與穩定，反對片面改變現狀，期待兩岸分歧能以和平方式解決，也重申依據「台灣關係法」對台灣的安全承諾，並彰顯台美貿易與投資關係不僅促進美國利益，也為美國創造經濟與就業機會，美國將持續支持台灣有意義地參與國際組織，包括在適當的情況下成為正式會員。

外交部表示，外交部長林佳龍歡迎相關內容所展現對台美關係的支持與正面立場，感謝新任川普政府持續恪守「台灣關係法」與「六項保證」，展現對於台海和平穩定、台美經貿科技夥伴關係、以及台灣國際空間的重視。

外交部強調，台灣會持續強化自我防衛能力與經濟及社會韌性，堅定守護家園，同時深化與美國等理念相近國家的合作，共同促進台灣及各國的共同利益與人民福祉，以及區域的和平、穩定與繁榮。

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